¿La FIFA vigila a México? el caso de la India y Chad como 'advertencia' para el balompié nacional

Ante la intervención del Senado de la República con la ley de ascenso y descenso, la máxima regencia del futbol podría intervenir

​El riesgo de una intervención de la FIFA en el futbol mexicano es real. Frente a la iniciativa en el Senado de la República que busca reformar la ley para imponer el regreso del ascenso y descenso, los antecedentes internacionales demuestran que la intromisión gubernamental en asuntos deportivos suele derivar en sanciones severas para las federaciones involucradas.

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​El organismo rector del futbol mundial prohíbe de manera tajante la injerencia de terceros a través de su marco normativo:

​Artículo 19 (Independencia de las federaciones miembro y sus órganos): Constituye el eje rector en esta materia. Su apartado 1 estipula expresamente que todas las asociaciones miembro deben gestionar sus asuntos con total autonomía y libres de cualquier interferencia externa.

​Artículo 14 (Obligaciones de las federaciones miembro): Establece los requisitos ineludibles para conservar la afiliación. El reglamento advierte que cualquier intromisión externa es imputable a la propia federación, aun cuando la intervención de un tercero (gobierno, poder legislativo o judicial) no haya sido provocada ni deseada por la entidad rectora local, situación que hoy se perfila en México.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | MEXSPORT

​Bajo este escenario, y conforme a los artículos 16 y 20 de los estatutos internacionales, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) podría enfrentar repercusiones directas:

​Suspensión inmediata (Artículo 16): Faculta al Consejo de la FIFA a suspender a la federación infractora, lo que implicaría un aislamiento deportivo absoluto.

​ Aislamiento de selecciones: El representativo nacional quedaría inhabilitado para disputar torneos oficiales y partidos internacionales organizados por la FIFA y la Concacaf.

​Veto a los clubes: Los equipos de la Liga MX quedarían marginados de torneos continentales e internacionales, tales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

​Bloqueo administrativo: Se congelaría el acceso al Sistema de Correlación de Transferencias (TMS), lo que dejaría en un limbo jurídico la inscripción y transferencia de jugadores desde y hacia el extranjero.

Participantes en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso en el Senado de la República | senado.gob.mx

​Hasta el momento predomina un silencio hermético en las cúpulas de la FMF y de la Liga MX respecto a las conclusiones del foro legislativo celebrado en el Senado, donde parlamentarios de diversas fuerzas políticas impulsaron una propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte que recién inicia su trámite parlamentario.

​Si prospera una legislación orientada a modificar o invalidar determinaciones estrictamente deportivas tomadas por las asambleas y comités de una federación, la FIFA no dudaría en actuar. El precedente de la India y Chad en agosto de 2022 y Abril del 2023 ilustra con claridad las consecuencias de la intromisión estatal o judicial. En la India, el presidente de la Federación de Fútbol de la India (AIFF), Praful Patel, acumulaba más de 12 años en el cargo y aplazaba los comicios internos amparándose en litigios constitucionales. Ante este escenario, la Suprema Corte india intervino, disolvió el comité ejecutivo y nombró un Comité de Administradores (CoA) tripartito para asumir la gestión del organismo y convocar a nuevas elecciones.

Vista panorámica del Senado de la República | INSTAGRAM: @SenadoMéxico

​Pese a que la acción judicial pretendía corregir anomalías administrativas, la FIFA la tipificó como una flagrante violación a la autonomía institucional. El 15 de agosto de 2022, el Consejo de la FIFA determinó la suspensión inmediata de la AIFF:

​Despojó al país de forma provisional de la sede de la Copa Mundial Femenina Sub-17 2022, a escasas semanas de su inauguración.

​Marginó a selecciones y clubes locales de toda competición avalada por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

​Para sortear el colapso deportivo y restituir la sede del torneo ecuménico, el poder judicial debió rectificar: la Suprema Corte disolvió el Comité de Administradores y reintegró la operatividad a los mandos federativos internos.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF en un movimiento de brazo | MEXSPORT

Chad, otro ejemplo

La intervención de la FIFA en el fútbol de Chad se desarrolló a través de un proceso formal entre 2021 y 2023, motivado por la injerencia directa del gobierno en la Federación Chadiana de Asociaciones de Fútbol. En marzo de 2021, el Ministerio de la Juventud y Deportes de Chad retiró de manera unilateral la delegación de poderes a la FTFA presidida por Moctar Mahamoud Hamid. El gobierno tomó el control de las oficinas federativas y designó un comité provisional para gestionar el fútbol nacional.

​Como respuesta previa, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) descalificó a Chad de la fase clasificatoria para la Copa Africana de Naciones 2021. El 7 de abril de 2021, el Bureau del Consejo de la FIFA formalizó la suspensión total e inmediata de la FTFA por violación al principio de no interferencia de terceros (artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA). Esta sanción impidió la participación de selecciones y clubes chadianos en competiciones internacionales y congeló el financiamiento de programas de desarrollo.

​La historia deja una lección contundente: la FIFA no flexibiliza sus estatutos frente a mandatos de Estado. Si la reforma legal avanza sobre la soberanía deportiva de la FMF, el futbol mexicano se colocará en la antesala de un castigo sin precedentes