​El riesgo de una intervención de la FIFA en el futbol mexicano es real. Frente a la iniciativa en el Senado de la República que busca reformar la ley para imponer el regreso del ascenso y descenso, los antecedentes internacionales demuestran que la intromisión gubernamental en asuntos deportivos suele derivar en sanciones severas para las federaciones involucradas.

Podría interesarte
Sin límites las declaraciones que ensucian a la Liga Femenil
Futbol

Sin límites las declaraciones que ensucian a la Liga Femenil

​El organismo rector del futbol mundial prohíbe de manera tajante la injerencia de terceros a través de su marco normativo:

​Artículo 19 (Independencia de las federaciones miembro y sus órganos): Constituye el eje rector en esta materia. Su apartado 1 estipula expresamente que todas las asociaciones miembro deben gestionar sus asuntos con total autonomía y libres de cualquier interferencia externa.

​Artículo 14 (Obligaciones de las federaciones miembro): Establece los requisitos ineludibles para conservar la afiliación. El reglamento advierte que cualquier intromisión externa es imputable a la propia federación, aun cuando la intervención de un tercero (gobierno, poder legislativo o judicial) no haya sido provocada ni deseada por la entidad rectora local, situación que hoy se perfila en México.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | MEXSPORT

​Bajo este escenario, y conforme a los artículos 16 y 20 de los estatutos internacionales, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) podría enfrentar repercusiones directas:

  • ​Suspensión inmediata (Artículo 16): Faculta al Consejo de la FIFA a suspender a la federación infractora, lo que implicaría un aislamiento deportivo absoluto.

  • Aislamiento de selecciones: El representativo nacional quedaría inhabilitado para disputar torneos oficiales y partidos internacionales organizados por la FIFA y la Concacaf.

  • ​Veto a los clubes: Los equipos de la Liga MX quedarían marginados de torneos continentales e internacionales, tales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

  • Bloqueo administrativo: Se congelaría el acceso al Sistema de Correlación de Transferencias (TMS), lo que dejaría en un limbo jurídico la inscripción y transferencia de jugadores desde y hacia el extranjero.

Participantes en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso en el Senado de la República | senado.gob.mx

​Hasta el momento predomina un silencio hermético en las cúpulas de la FMF y de la Liga MX respecto a las conclusiones del foro legislativo celebrado en el Senado, donde parlamentarios de diversas fuerzas políticas impulsaron una propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte que recién inicia su trámite parlamentario.

​Si prospera una legislación orientada a modificar o invalidar determinaciones estrictamente deportivas tomadas por las asambleas y comités de una federación, la FIFA no dudaría en actuar. El precedente de la India y Chad en agosto de 2022 y Abril del 2023 ilustra con claridad las consecuencias de la intromisión estatal o judicial. En la India, el presidente de la Federación de Fútbol de la India (AIFF), Praful Patel, acumulaba más de 12 años en el cargo y aplazaba los comicios internos amparándose en litigios constitucionales. Ante este escenario, la Suprema Corte india intervino, disolvió el comité ejecutivo y nombró un Comité de Administradores (CoA) tripartito para asumir la gestión del organismo y convocar a nuevas elecciones.

Vista panorámica del Senado de la República | INSTAGRAM: @SenadoMéxico

​Pese a que la acción judicial pretendía corregir anomalías administrativas, la FIFA la tipificó como una flagrante violación a la autonomía institucional. El 15 de agosto de 2022, el Consejo de la FIFA determinó la suspensión inmediata de la AIFF:

  • ​Despojó al país de forma provisional de la sede de la Copa Mundial Femenina Sub-17 2022, a escasas semanas de su inauguración.

  • ​Marginó a selecciones y clubes locales de toda competición avalada por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

​Para sortear el colapso deportivo y restituir la sede del torneo ecuménico, el poder judicial debió rectificar: la Suprema Corte disolvió el Comité de Administradores y reintegró la operatividad a los mandos federativos internos.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF en un movimiento de brazo | MEXSPORT

Chad, otro ejemplo

La intervención de la FIFA en el fútbol de Chad se desarrolló a través de un proceso formal entre 2021 y 2023, motivado por la injerencia directa del gobierno en la Federación Chadiana de Asociaciones de Fútbol. En marzo de 2021, el Ministerio de la Juventud y Deportes de Chad retiró de manera unilateral la delegación de poderes a la FTFA presidida por Moctar Mahamoud Hamid. El gobierno tomó el control de las oficinas federativas y designó un comité provisional para gestionar el fútbol nacional.

​Como respuesta previa, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) descalificó a Chad de la fase clasificatoria para la Copa Africana de Naciones 2021. El 7 de abril de 2021, el Bureau del Consejo de la FIFA formalizó la suspensión total e inmediata de la FTFA por violación al principio de no interferencia de terceros (artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA). Esta sanción impidió la participación de selecciones y clubes chadianos en competiciones internacionales y congeló el financiamiento de programas de desarrollo.

​La historia deja una lección contundente: la FIFA no flexibiliza sus estatutos frente a mandatos de Estado. Si la reforma legal avanza sobre la soberanía deportiva de la FMF, el futbol mexicano se colocará en la antesala de un castigo sin precedentes

Logo de la Concacaf