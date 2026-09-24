El conjunto Azulgrana oficializó la llegada de nueva estratega

Es oficial. Atlante Femenil anunció a su nueva entrenadora después de la polémica que se desató con Nicolás Morales y por ende su despido; Ileana Dávila fue la elegida para continuar con las Potras de Hierro en el Apertura 2026 de la Liga Femenil.

Así fue el anuncio

"Ileana Dávila asume la Dirección Técnica de nuestro primer equipo. ¡Bienvenida y mucho éxito!", resalta el comunicado expuesto por el equipo, anunciado a la exentrenadora de Pumas, horas después de la salida de Morales.

Dávila fue la encargada de dirigir a Pumas en los primeros años de la Liga Femenil donde alcanzó más de 100 partidos. La veterana entrenadora se formó profesionalmente en la escuela para entrenadores de la FMF.

¿Por qué se fue Nicolás Morales?

Atlante confirmó la conclusión de la relación laboral con Nicolás Morales quien hasta antes de este comunicado fuera su entrenador tras las polémicas declaraciones al finalizar el duelo ante Querétaro.

Nicolás Morales en su último duelo con Atlante | Imago7

Y es que, algunos comentarios del cual se derivó esta situación fue hacia Nailea Vidrio; tras concluir el partido de Atlante en contra de Querétaro en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, Nicolás Morales se refirió de una forma inesperada a Nailea Vidrio.

"La metí poco tiempo porque en ese momento quería cerrar el partido. Le pedí que se acomodara bien, que se parara bien, no quería que subiera, porque iba apretar y el balón la techaba, por lo que llegaba tarde; por eso fueron mis gritos, me volvió loco en la banca", fueron las declaraciones.

Nailea Vidrio, futbolista mexicana, con Pachuca | MEXSPORT

Esto tras los primeros 16 minutos de Nailea Vidrio en este torneo; desde su llegada al Atlante no había tenido ni un solo partido disputado y cuando lo hizo al parecer no obedeció las órdenes de su DT.

Cabe mencionar, que también Morales se refirió a dos rivales diciendo jugadoras "de color", todo indica que fueron en esta rueda de prensa que terminó por derivar su salida de la institución.