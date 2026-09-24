Diversos directores técnicos de la categoría generaron conversación tras lanzar contundentes comentarios hacia sus futbolistas, rivales y comunicadoras

Las declaraciones dentro de la Liga Femenil pusieron en el foco mediático el manejo del lenguaje y el trato hacia las protagonistas del entorno futbolístico. Diversos entrenadores de la categoría dejaron posturas que abrieron la conversación pública sobre las formas de dirigirse a sus plantillas, contrincantes y a los medios de comunicación.

Nicolás Morales y Nailea Vidrio de Atlante Femenil | Imago7

En días recientes, Nicolás Morales, director técnico del Atlante, habló de manera directa sobre el desempeño táctico de la portadora del dorsal número 6 durante el compromiso frente a Querétaro, explicando los motivos por los cuales limitó sus minutos en la cancha pese a la victoria obtenida.

“La metí poco tiempo porque en ese momento quería cerrar el partido. Le pedí que se acomodara bien, que se parara bien, no quería que subiera, porque iba apretar y el balón la techaba, por lo que llegaba tarde; por eso fueron mis gritos, me volvió loco en la banca”, señaló el estratega al referirse al accionar defensivo de su futbolista.

Expresiones en los banquillos y momentos de tensión en sala de prensa

Aunado a esto, al analizar el planteamiento de Gallos Blancos, el propio estratega atlantista hizo mención del ataque rival utilizando términos que llamaron la atención al referirse a sus integrantes, al apuntar que el cuadro queretano "Tiene buenas jugadoras, las delanteras de color".

Antonio Contreras con Chivas | MEXSPORT

Por otra parte, la fricción también se hizo presente en los intercambios entre estrategas y la prensa. El director técnico de Chivas, Antonio Contreras, protagonizó un momento de tensión tras ser cuestionado sobre el parado táctico y el rendimiento de su línea defensiva por parte de una periodista con pasado como futbolista.

“¿Y la presión alta, tú qué harías? Tú que fuiste jugadora, ¿no? ¿De qué jugabas? Pues entonces me hace falta una como tú... Me ha gustado el equipo en la segunda parte, me ha gustado mucho”, expresó el entrenador. Acto seguido, interrumpió el turno de otra pregunta para agregar: "Ya tienes para poner, escribe. Eres una buena mediocentro, sigue... Periodista no sé, pero buena mediocentro eres".

Ángel Villacampa l MEXSPORT

Asimismo, en el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026, el entrenador del América Femenil, Ángel Villacampa, externó su molestia tras el choque ante FC Juárez, usando palabras altisonantes para calificar los errores de su cuadro en el terreno de juego.