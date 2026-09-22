Quedan seis jornadas por disputarse en el Apertura 2026 y el panorama rumbo a Liguilla toma forma

El Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA sigue avanzando y las emociones de la Liguilla se sienten cada vez más cerca. Para este semestre, el campeonato cambió de formato y regresó a los grupos, aunque en cancha pocas cosas han variado, con América como líder general e invicto, seguido por los clubes regios, que están por sellar su clasificación, mientras que otros clubes están al borde de la eliminación.

¿Qué equipos están eliminados del Apertura 2026?

Con 18 puntos todavía en disputa, matemáticamente todos los equipos siguen en la lucha por clasificar a la Liguilla. Sin embargo, en las próximas jornadas podría darse la combinación de resultados que oficialmente dejen fuera de Fase Final a varios clubes; por ejemplo, en el Grupo 1, Atlante y Querétaro suman solo seis puntos, diez menos que Toluca, por ahora último clasificado.

Jugadoras de América en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

Mientras que en el Grupo 2, Necaxa está en el fondo sin puntos y se perfila para tener una de sus peores actuaciones; hasta ahora, las Centellas nunca se han quedado sin sumar, por lo que sería un récord negativo histórico. Delante, Puebla con tres unidades está a nueve Pumas en el cuarto lugar del sector y por ende al borde de quedar eliminada.

La sorpresa y la decepción de la Liga Femenil en el Apertura 2026

Como era de esperarse, América, Tigres, Rayadas de Monterrey y Chivas son clubes que desde la Jornada 1 mantuvieron un alto nivel y no se han alejado de zona de clasificación. Mientras que FC Juárez, por ahora está en posibilidad de clasificar a su quinta Liguilla consecutiva. Por su parte, Toluca busca su tercera Fiesta Grande al hilo y Pumas está cerca de regresar tras no clasificar en los dos últimos torneos.

En contraste, Cruz Azul y Pachuca por ahora están fuera de zona de clasificación. La Máquina es, probablemente, la mayor decepción por resultados como la humillante goleada 10-0 contra América y su más reciente descalabro 2-0 frente a Santos. Con ello, las cementeras están en el séptimo lugar del Grupo 1, con 12 puntos, los mismos que las Laguneras pero peor diferencia de goles.

En cuanto a las Tuzas, han estado lejos de representar a un equipo que suele pelear por campeonatos. De momento, el equipo dirigido por Óscar Torres está sexto del Grupo 2 con siete puntos, a cuatro de los 12 de Pumas, con una racha de tres derrotas consecutivas ante Tijuana (3-1), León (0-1) y Atlético San Luis (2-1).

Jugadoras de Pachuca durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

Precisamente las potosinas son una de las sorpresas positivas hasta el momento. Con 15 puntos, el equipo dirigido por Ignacio Quintana (quien está en su quinto torneo con Atlético) está en el tercer lugar del Grupo 2, con tres unidades por delante de Pumas, por lo que pueden clasificar a su primera Liguilla de la historia, además que están a diez unidades de su mejor registro.

Sin embargo, en su calendario todavía están pendientes compromisos ante rivales como Tigres, FC Juárez, América y Pumas, por lo que no será sencillo defender la posición. Otro de sus partidos pendientes es contra León, otro equipo que ha dejado buenas impresiones en la actual campaña.

Jugadoras de Santos en celebración contra Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

La Fiera solo ha clasificado en dos ocasiones a Fiesta Grande, la segunda en el Clausura 2024 y desde su mejor resultado fue en el Apertura 2025, con 27 puntos que no le alcanzaron para meterse en el Top 8. Ahora está en el quinto lugar del Grupo 1, a cuatro puntos de Toluca, pero con resultados importantes como los triunfos ante Pumas, Rayadas y Pachuca.