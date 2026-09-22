La directora general de futbol del organismo destacó el crecimiento que ha tenido la competencia femenina en nuestro país

La segunda edición de la Copa de Campeonas de la FIFA ya calienta motores y el Nu Stadium, casa de Inter Miami, será la sede de la Fase Final de este torneo. América tendrá el honor de participar en este especial evento, luego de coronarse en el primer semestre del año en la W Copa de Campeones Concacaf.

Tras finalizar en cuarto lugar en 2025, las dirigidas por Ángel Villacampa le dieron a México su primer título regional en la rama femenil en mayo de este año tras vencer 5-3 a Washington Spirit. Ahora participará en la Copa de Campeonas y en el primer Mundial de Clubes, programado para 2028.

Jugadoras de América en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

Al respecto, Jill Ellis, directora general de futbol de FIFA, destacó el desarrollo que ha tenido el club azulcrema y en general la Liga Femenil BBVA. Además, consideró que esto ha impulsado el desarrollo en general de la Concacaf en la región.

¿Qué dijo Jill Ellis sobre el futbol femenil mexicano?

En el anuncio de Miami como sede de la Fase Final de la segunda Copa de Campeonas de la FIFA, la exentrenadora de la Selección de Estados Unidos Femenil destacó el trabajo realizado en los últimos nueve años desde que se creó la Liga Femenil en México.

"Estoy muy impresionada con lo que está haciendo Concacaf en México. Mariana Gutiérrez es una buena amiga, estoy muy impresionada con lo que ha hecho en su liderazgo en ese país", declaró la directiva estadounidense, quien refirió también a la llegada de figuras internacionales.

En años recientes, seleccionadas nacionales de España y Brasil, entre otras figuras han llegado a la liga, lo que se ha visto reflejado en el escenario global, consideró Ellis. "Creo que es emocionante. Siempre he creído que entre más competitiva es la Concacaf, todas las mareas ascienden".

Jugadoras de América festejan un gol en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

"Creo que es fantástico para el juego. No solo dos o tres ligas alrededor del mundo, ahora vemos la aparición de ligas mucho más competitivas y por eso es tan importante", reiteró la directiva de la FIFA, quien enfatizó la necesidad de que haya más confederaciones que tengan desarrollo.

"Antes de anunciar una competición como esta, solo había dos confederaciones que tenían competiciones continentales. Ahora, todas las seis tienen competiciones. Es el esfuerzo del futbol femenino en todos los niveles que creo que es tan importante para la entidad", finalizó.

¿Cuándo juega América en la Copa de Campeonas de la FIFA?

La Fase Final de la competencia internacional está programada para finales de enero de 2027. Las Semifinales están agendadas para el 27, fecha en la cual América se medirá al ganador de la segunda ronda entre el representante de la Confederación Africana de Futbol y el vencedor del juego entre Naegohyang de Corea del Norte y Auckland United de Nueva Zelanda.

En caso de avanzar a la Final, las Águilas se medirán al ganador del partido entre Barcelona y el representante de la Conmebol. Mientras que en caso de derrota, se enfrentará al perdedor de dicho encuentro; ambos juegos están agendados para el 31 de enero.