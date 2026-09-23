Así marcha la tabla de la Fase de Liga de la Champions Femenil

Barcelona y Lyon, los dos últimos finalistas del torneo, comenzaron el certamen con contundentes victorias

Comenzó una nueva temporada en la Champions League Femenina y pocas cosas cambiaron en la pausa de verano. Barcelona y Olympique de Lyon, los dos finalistas en la campaña 2025-26, se presentaron con contundentes goleadas, con lo que confirmaron su condición de favoritos para la edición de este año.

En el caso de las blaugranas se impusieron 5-2 en casa contra París FC, mientras que las francesas golearon 0-8 como visitante al debutante Servette FC. También se presentaron con victoria Inter de Milan, Arsenal, Chelsea y Benfica, que se presentó con una inesperada victoria 1-2 en Turín frente a la Juventus.

Wieke Kaptein y Ellie Carpenter con Chelsea en la Champions League | AP

Por otra parte, entre los partidos más disputados que tuvo la Jornada 1, fueron los empates entre Bayern Munich y Manchester City en Alemania, y entre Real Madrid y PSG. Las Citizens se recuperaron de un 2-0 adverso para sacar un punto como visitantes con el 2-2, mientras que en Madrid, las Merengues no supieron mantener la ventaja y empataron a un gol ante las parisinas.

¿Cómo le fue a Barcelona y Lyon en la Champions League?

En su primera Champions League en 14 años sin Alexia Putellas, Barcelona no echó de menos a la ganadora del Balón de Oro ni padeció por sus múltiples bajas por lesión y se impuso 5-2 en casa. Aunque inesperadamente comenzó el partido en desventaja por el tanto de Évelyne Viens al minuto cinco, rápidamente revirtió la situación y antes de la media hora de juego ya estaba 2-1 arriba en el marcador.

Kerolin y Clara Serrajordi fueron las anotadoras que le dieron la vuelta al marcador, mientras que Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen sentenciaron el encuentro con tantos al 35' y 43', para el 4-1 con el cual se fueron al descanso. En la parte complomentaria, la delantera polaca firmó su doblete al 70' y tres minutos después Clara Matéo firmó el 5-2 definitivo.

Por su parte, Lyon dominó de inicio a fin en su visita a Stade de Genève. Marie-Antoinette Katoto y Melchie Dumornay fueron las figuras con un hat-trick y un doblete, respectivamente. Ines Benyahia también contribuyó a la goleada, en la cual cayeron dos goles en propia puerta obra de Laia Ballesté y Magdalena Sobal.

Jugadoras de Lyon en celebración en la Champions League | AP

Así marcha la tabla de la Fase de Liga

Tras los resultados de esta primera fecha, las dos últimas finalistas del certamen europeo tomaron el liderato de la tabla, solo que Lyon con una diferencia de ocho goles, por diferencia de tres que tiene el Barça. Detrás les siguen Benfica, Arsenal, Inter de Milan y Chelsea, los cuatro con tres puntos y diferencia de una anotación; el conjunto portugués está tercero porque marcó dos goles por uno que hicieron sus rivales.

Manchester City, Bayern Munich, PSG, Real Madrid, Roma y Oud-Heverlee Leuven tienen un puntos, con Juventus, Austria Wien, BK Häcken, HB Køge, Paris FC y Servette FC como los clubes sin puntos. Los dos últimos están en el fondo tras presentarse en el torneo con derrotas por goleada.

OL Lyonnes | 3 pts | +8 goles Barcelona | 3 pts | +3 goles Benfica | 3 pts | +1 gol Arsenal | 3 pts | +1 gol Inter de Milan | 3 pts | +1 gol Chelsea | 3 pts | +1 gol Manchester City | +1 punto | - Bayern Munich | +1 punto | - PSG | +1 punto | - Real Madrid | +1 punto | - AS Roma | +1 punto | - Oud-Heverlee Leuven Juventus | 0 pts | -1 gol Austria Wien | 0 pts | -1 gol BK Häcken | 0 pts | -1 gol HB Køge | 0 pts | -1 gol Paris FC | 0 pts | -3 goles Servette FC | 0 pts | -8 goles