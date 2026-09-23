“Terminaré cuando sienta que ya no aporto”: Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro de la selección

El delantero listado aseguró que aún puede darle a Portugal muchas cosa dentro y fuera de la cancha

Luego de una gran Copa del Mundo 2026 las selecciones están de regreso para la primera Fecha FIFA. Con sorpresas y regresos, las naciones arrancan su camino de cara al Mundial de 2030, donde uno de los proyectos más grandes es Portugal, pues no solo contará aún con su líder Cristiano Ronaldo, sino que traen detrás de él un cambio generacional.

¿Cuándo se va a retirar Cristiano de la Selección de Portugal?

Tras la salida de Lionel Messi de la Selección de Argentina, las preguntas sobre cuándo haría lo propio CR7 comenzaron a surgir. Ante las dudas, el mismo Cristiano se encargó de hablar sobre su salida de Portugal y todo lo que pasa en torno a su convocatoria con 41 años de edad.

Cristiano confesó que mientras él se sienta bien y sea requerido seguirá siendo parte de la plantilla de Portugal, pues está seguro que más allá de aportar en el campo, su experiencia y trayectoria también funciona para guiar a los nuevos rostros que llegan al equipo lusitano.

Cristiano Ronaldo con Portugal en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Soy una persona reflexiva. Hay que pensar. Por eso estoy aquí ahora; eso significa que continuaré. Conversé con nuestro presidente y con nuestro entrenador. Sigo creyendo que puedo ayudar a la selección a lograr sus objetivos, y terminaré cuando sienta que ya no aporto nada aquí. Creo que puedo apoyar a la selección, no solo marcando goles, sino también fuera del ámbito futbolístico”, declaró Ronaldo a

Ronaldo también habló de cómo la afición de Portugal toma la convocatoria del Bicho, pues mientras unos están de acuerdo en que continúe, otro grupo de seguidores piden que su ciclo terminé. El propio CR7 aseguró que son contadas las veces que no ha querido por su país, pero él seguirá coleccionando recuerdos de la ‘gente que lo quiere’.

Siento que la afición portuguesa me aprecia, aunque entiendo que algunos canales de televisión quieran criticarme; han intentado matarme, pero solo con una escopeta. Se mueren de ganas de que deje de ir a la selección, pero todavía puedo decidir apartarme por mi cuenta. En fin, estoy acostumbrado. Llevo más de 20 años en esto, pero me quedo con los recuerdos de la gente que me quiere”, añadió.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal | AP

¿Cuándo y dónde juega Portugal en la Fecha FIFA?

Cristiano Ronaldo y compañía volverán al ruedo tras su eliminación en el Mundial el próximo jueves 24 de septiembre, donde se medirán a su similar de Gales, duelo correspondiente a la Jornada 1 de la UEFA Nations League. El partido arrancará a las 12:45 (hora centro de México) y estará disponible por la pantallas de Sky Sports y Disney +.