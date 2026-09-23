La acción del futbol internacional regresa al viejo continente tras el Mundial

La Selección de Alemania y Países Bajos regresa a la acción de la Nations League. El combinado Bávaro enfrenta su nueva era de la mano de Jürgen Klopp. Por su parte, los neerlandeses harán lo propio con el español, Xavi Hernández. El duelo está programado para el jueves 24 de septiembre, mismo que iniciará a las 12:45 (hora centro de México) y que podrá sidurars por las pantallas de Sky Sports.

Trofeo de la Nations League de UEFA 2021 | TWITTER @EURO2024

¿Cómo llega Alemania?

Luego de caer eliminados en la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial a manos de Paraguay, los alemanes buscarán darle vuelta a la página lo más rápido posible, ahora con un nuevo entrenador. La llegada de Klopp inicia el proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2030, torneo donde buscarán volver a lo alto.

En sus últimos cinco juegos oficiales, Alemania suma un total de tres victorias, un empate y una derrota, además de llevar en la cuenta un saldo de 13 goles a favor y seis en contra. Por otro lado, la última aparición que tuvieron en Nations League fue una derrota de 0-2 ante Francia, esto en el partido por el tercer lugar.

Selección de Alemania en el Mundial 2026 | AP

¿Cómo llegan los Países Bajos?

Tal y como sucede con Alemania, los Países Bajos inician una nueva era llena de reestructuración y nuevo orden desde los pantalones largos hasta los cortos. El español, Xavi Hernández toma el mando con la mira en el siguiente Mundial, no sin antes contar con las eliminaciones europeas, Nations League y la Eurocopa.

Antes de la llegada de Xavi, en sus últimos cincos juegos el equipo de Países Bajos suma un total de tres victorias y dos empates, pues su eliminación a manos de Marruecos en la Copa del Mundo se dio desde la vía de los penales. Por su parte, su última participación en Nations League fue su eliminación en Cuartos de Final a manos de España.

Países Bajos durante el Mundial 2026 | AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que ambos equipos compartieron el terreno de juego fue en la Jornada 4 de la Fase de Grupos de la Nations League 2024, el duelo terminó 1-0 en favor de los Bávaros; el gol fue anotado por Jamie Leweling.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO?

FECHA: Jueves 24 de septiembre

HORA: 12:45 (hora centro de México)

LUGAR: Johan Cruijff Arena

TRANSMISIÓN: Sky Sport, Disney +