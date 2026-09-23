¿Se siente más feliz en España? Javier Aguirre decidió no tomarse un tiempo de descanso después de la Copa del Mundo 2026 –su último torneo con la Selección Mexicana– y ahora volverá a LaLiga, donde dirigirá a Valencia. Sin embargo, el club blanquinegro no fue el único interesado, ya que el propio estratega confesó que recibió otras ofertas, incluida una en México.
Previo a su viaje este miércoles, el 'Vasco' atendió a los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reveló que rechazó dirigir en su propio país. Sin embargo, no aclaró si fue para dirigir en la Liga MX o si incluso le ofrecieron otro cargo, solo señaló que no aceptó la propuesta y que pensó en retirarse hasta que lo contactó Valencia.
"Estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez; habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final le dimos por ésta porque lleva muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y tuve 15 temporadas. Va a ser un buen colofón para la carrera", declaró el 'Vasco'.
Aguirre se entusiasma de cara al reto en Valencia
Con cuatro puntos, Valencia actualmente está en el penúltimo lugar de la clasificación, por lo que Aguirre tendrá el reto de salvarse del descenso. Sin embargo, no es un desafío desconocido para el estratega mexicano, quien ya vivió una situación similar en España con Osasuna, Espanyol, Real Zaragoza y Mallorca. De hecho, solo a Leganés en 2020 no pudo salvarlo del descenso.
"Como siempre, con mucha ilusión, siempre con ganas de ayudar, de trabajar y en esta ocasión se dio todo. No tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos. Muy buen plantel, muy buen plantel, los conozco a todos, conozco la plaza, por mis temporadas en España y va a ser un bonito reto, muy bonito", añadió Aguirre.
¿Cuándo debutará Aguirre con Valencia?
Gracias a la Fecha FIFA de septiembre, Aguirre tendrá un par de semanas de trabajo antes de su primer partido oficial, mismo que será en la Jornada 8 de LaLiga. Será el domingo 11 de octubre que Valencia visite a Racing de Santander a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en un partido clave en la lucha por el no descenso, ya que los verdiblancos por ahora están en zona de salvación a tres puntos de los blanquinegros.