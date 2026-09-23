El anterior director técnico de la Selección Mexicana viajó este miércoles a España para hacerse cargo del club blanquinegro

¿Se siente más feliz en España? Javier Aguirre decidió no tomarse un tiempo de descanso después de la Copa del Mundo 2026 –su último torneo con la Selección Mexicana– y ahora volverá a LaLiga, donde dirigirá a Valencia. Sin embargo, el club blanquinegro no fue el único interesado, ya que el propio estratega confesó que recibió otras ofertas, incluida una en México.

Javier Aguirre en el Aeropuesto Internacional de la Ciudad de México previo a su viaje a España | GINA SÁNCHEZ

Previo a su viaje este miércoles, el 'Vasco' atendió a los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reveló que rechazó dirigir en su propio país. Sin embargo, no aclaró si fue para dirigir en la Liga MX o si incluso le ofrecieron otro cargo, solo señaló que no aceptó la propuesta y que pensó en retirarse hasta que lo contactó Valencia.

"Estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez; habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final le dimos por ésta porque lleva muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y tuve 15 temporadas. Va a ser un buen colofón para la carrera", declaró el 'Vasco'.

Javier Aguirre previo a su vuelo a España para dirigir a Valencia | GINA SÁNCHEZ

Aguirre se entusiasma de cara al reto en Valencia

Con cuatro puntos, Valencia actualmente está en el penúltimo lugar de la clasificación, por lo que Aguirre tendrá el reto de salvarse del descenso. Sin embargo, no es un desafío desconocido para el estratega mexicano, quien ya vivió una situación similar en España con Osasuna, Espanyol, Real Zaragoza y Mallorca. De hecho, solo a Leganés en 2020 no pudo salvarlo del descenso.

"Como siempre, con mucha ilusión, siempre con ganas de ayudar, de trabajar y en esta ocasión se dio todo. No tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos. Muy buen plantel, muy buen plantel, los conozco a todos, conozco la plaza, por mis temporadas en España y va a ser un bonito reto, muy bonito", añadió Aguirre.

Javier Aguirre en el Aeropuesto Internacional de la Ciudad de México | GINA SÁNCHEZ

¿Cuándo debutará Aguirre con Valencia?