El joven delantero mexicano se presentó ante la afición del gigante griego en un divertido test donde confesó su admiración por Javier Hernández

Armando "Hormiga" González comenzó su andar por el futbol europeo mostrando su lado más personal. En un video publicado por las redes oficiales del Olympiacos, el atacante mexicano participó en un dinámico cuestionario donde dejó claro quién es su principal referente en las canchas y el modelo a seguir en su carrera profesional, 'Chicharito' Hernández.

Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos | @olympiacosfc

Al ser cuestionado sobre su máximo ídolo futbolístico, la respuesta del artillero no tardó en llegar: "Chicharito, Javier Hernández", afirmó sin dudarlo. El juvenil reconoció la influencia de la leyenda del balompié tricolor, con quien comparte no solo el olfato goleador en el área, sino también las raíces formativas dentro del futbol mexicano.

Chicharito con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Además de declarar su admiración por el histórico romperredes, González definió sus principales virtudes sobre el terreno de juego, destacando su desmarque y la gran presión de intensidad que ejerce sobre las zagas rivales, atributos que buscará consolidar en la Superliga de Grecia.

Anime, Spider-Man y el amor por su tierra: El perfil de 'La Hormiga'

Más allá de lo deportivo, el delantero aprovechó el espacio para dar a conocer detalles sobre su personalidad e intereses a la fanaticada del conjunto europeo. Un dato particular que compartió para los aficionados fue su afición por el anime, además de declararse seguidor del universo de Spider-Man tanto en películas como en series.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP

El nuevo elemento del club helénico definió con la palabra "entrega" lo primero que se le viene a la mente al escuchar el nombre del Olympiacos. En el plano personal, mencionó que la pasta es su platillo preferido, escucha frecuentemente música trap y reguetón, y utiliza la carita feliz como su emoji más recurrente en el día a día.