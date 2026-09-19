Chicharito Hernández en la previa del juego de Rangers en la MLB | X:@atleticodallas

El exjugador de las Chivas se subió al montículo para lanzar la blanquita

Javier “Chicharito” Hernández tuvo una noche especial fuera de las canchas de futbol, luego de ser el encargado de lanzar la primera bola previo al duelo entre los Rangers de Texas y los Blue Jays de Toronto.

¿Qué sucedió?

El delantero mexicano apareció en el Globe Life Field, casa de los Rangers, para tomar el protagonismo durante unos instantes y dirigirse hacia el montículo, desde donde realizó el tradicional lanzamiento que marca el inicio simbólico de una jornada de Grandes Ligas.

Chicharito Hernández en el estadio de Rangers | X:@atleticodallas

Con la pelota en la mano, Chicharito tomó posición sobre el montículo y realizó su lanzamiento ante otro representante mexicano. Ozuna, jugador de los Rangers, fue el encargado de colocarse detrás del plato para recibir la pelota enviada por el futbolista.

El momento generó una gran respuesta por parte de los aficionados presentes en el inmueble de Arlington, quienes reconocieron la presencia del histórico delantero mexicano con una ovación desde las tribunas.

Chicharito previo al juego de Rangers vs Blue Jays | X:@atleticodallas

Hernández respondió al cariño de los asistentes y agradeció la entrega de los aficionados que se hicieron presentes para acompañarlo durante esta experiencia dentro del beisbol. El futbolista disfrutó de una ceremonia completamente diferente a las que acostumbra protagonizar dentro de una cancha.

Mexicanos unidos

La participación de Chicharito también permitió reunir a dos figuras mexicanas del deporte en territorio estadounidense. Mientras el atacante se encargó de lanzar la primera bola, Alejandro Ozuna, jardinero izquierdo tuvo la responsabilidad de completar el momento al atrapar el lanzamiento.

El mexicano dejó por unos minutos los tachones y el balón para ponerse en el papel de pitcher y participar en una de las tradiciones más conocidas del beisbol estadounidense mientras llega el momento para debutar con el Atlético Dallas.

Chicharito en la mesa del Rangers vs Blue Jays | X:@atleticodallas