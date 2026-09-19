A dos semanas del final de la temporada regular, varios peloteros de sangre mexicana podrían disputar la lucha por el título de Grandes Ligas

La temporada regular de la MLB 2026 entra en su recta final y la pelea por los boletos a los Playoffs comienza a tomar forma. En medio de esta definición, varios peloteros mexicanos y mexicoamericanos mantienen vivas sus aspiraciones de llegar a la postemporada con sus respectivas organizaciones.

En la Liga Americana hay nombres que ya tienen prácticamente asegurado el escenario de octubre, mientras que otros todavía deben afrontar una intensa batalla por los puestos de comodín. Entre ellos aparecen jugadores que han tenido un papel importante durante la campaña y que buscan convertirse en representantes de México durante los Playoffs.

Jarren Durán festeja Grand Slam en el dugout de los Red Sox | AP

¿Qué mexicanos ya tienen encaminado su boleto?

Entre los jugadores que tienen su lugar asegurado destaca Jonathan Aranda, infielder tijuanense de los Tampa Bay Rays, franquicia que matemáticamente consiguió su clasificación a la postemporada y que se mantiene en la parte alta de la División Este de la Liga Americana.

Jonathan Aranda, jugador de Tampa Bay Rays | MLB

Otro nombre que se encuentra en plena pelea es Jarren Durán, jardinero mexicoamericano de los Boston Red Sox. El pelotero forma parte de una novena que pelea por mantenerse en la zona de clasificación del joven circuito y que apunta a disputar la Serie de Comodines si consigue sostener su posición.

Por su parte, Alejandro Kirk continúa siendo una de las principales referencias mexicanas en las Grandes Ligas. El receptor de los Toronto Blue Jays afronta con su equipo una cerrada lucha por ingresar a los Playoffs de la Liga Americana, con cada partido de la recta final teniendo un peso importante en sus aspiraciones.

Alejandro Kirk con Toronto Blue Jays | AP

La pelea también está en la Liga Nacional

En el Viejo Circuito también hay varios peloteros con posibilidades de disputar la postemporada. Alek Thomas, jardinero mexicoamericano de los Arizona Diamondbacks, se encuentra involucrado en la cerrada pelea por los últimos boletos de comodín de la Liga Nacional.

Los San Diego Padres también cuentan con representación mexicana con Jeremiah Estrada, relevista mexicoamericano que forma parte del bullpen de una organización que se mantiene en puestos que actualmente entregarían un boleto a la postemporada mediante el comodín.

Alek Thomas con Dodgers | Captura

Mientras tanto, Javier Assad vive una situación favorable con los Chicago Cubs. El pitcher tijuanense forma parte de una novena que tiene prácticamente encaminada su clasificación, con los Cachorros ubicados en una posición privilegiada dentro de la carrera por los Playoffs de la Liga Nacional.