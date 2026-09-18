Jacob Misiorowski camina como el favorito para la Temporada 2026

La temporada 2026 de las Grandes Ligas entra en su tramo definitivo y la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional comienza a tomar forma. Mientras algunos lanzadores todavía buscan cerrar fuerte para meterse en la conversación, Jacob Misiorowski ha conseguido separarse del resto gracias a una campaña en la que ha mostrado un nivel sobresaliente con los Milwaukee Brewers.

Jacob Misiorowski en la temporada 2026 | AP

¿Por qué Jacob Misiorowski es el favorito al Cy Young?

Misiorowski ha sido particularmente consistente durante 2026 y encabeza a los pitchers abridores de MLB en varias categorías relevantes. Su dominio incluso se ha mantenido durante el último tramo de la campaña, una situación que ha fortalecido sus argumentos de cara al premio.

Durante agosto, el lanzador de los Brewers registró una efectividad de 2.32, cifra que representó su segundo peor registro mensual de toda la temporada. Su peor mes fue abril, cuando terminó con 3.58 de efectividad, lo que refleja la regularidad que ha mantenido conforme avanzó el calendario.

Jacob Misiorowski con Milwaukee | AP

Uno de los lanzadores que todavía puede competir por el reconocimiento es Cristopher Sánchez, de los Philadelphia Phillies. El zurdo fue considerado uno de los principales favoritos al inicio de la carrera después de encadenar 50 entradas y dos tercios sin permitir carrera entre finales de abril y principios de junio. Aunque posteriormente perdió algo de terreno, sus números lo mantienen como un contendiente relevante.

Sánchez, de 29 años, lidera MLB en victorias con una marca de 16-4 y además presume una efectividad de 2.52, WHIP de 1.19 y 202 ponches en 175.1 entradas. Su desempeño lo mantiene dentro de la conversación, aunque ahora deberá aprovechar las últimas semanas de la temporada para intentar recortar distancia.

Otro nombre que aparece entre los contendientes es Chris Sale, de los Atlanta Braves. El veterano zurdo cuenta con experiencia y argumentos suficientes para mantenerse en la disputa, aunque Misiorowski ha conseguido colocarse por delante del grupo gracias al dominio mostrado a lo largo de la campaña.

Chris Sale de Atlanta Braves | AP

Yoshinobu Yamamoto, el caballo negro

Yoshinobu Yamamoto representa una alternativa que no puede descartarse. El japonés se ha convertido en una pieza constante de la rotación de los Los Angeles Dodgers y sus números reflejan el nivel que ha alcanzado durante su segunda temporada en las Grandes Ligas.

Después de 24 aperturas, Yamamoto tiene marca de 12-8, efectividad de 2.56 y un espectacular WHIP de 0.89. Además, suma 153 ponches y únicamente 36 bases por bolas en 158 entradas de trabajo. Son estadísticas que en otras temporadas podrían colocarlo directamente entre los favoritos.