El pitcher mexicano llega a Philadelphia para reforzar el staff de pitcheo tras la baja de Jesús Luzardo

Los Philadelphia Phillies reclamaron al lanzador mexicano José Urquidy de la lista de waivers de los Chicago White Sox, movimiento con el que buscan reforzar su staff de pitcheo de cara a la recta final de la temporada de MLB. El derecho de 31 años podría tener actividad este viernes frente a los New York Mets.

José Urquidy con los White Sox | AP

¿Qué pasa con Urquidy?

El manager de los Phillies, Don Mattingly, señaló que Urquidy podría encargarse de abrir el encuentro o ingresar después del abridor para trabajar una cantidad importante de entradas. La incorporación del mexicano llega en un momento en el que Philadelphia necesita cubrir un espacio dentro de su rotación.

La necesidad aumentó después de que Jesús Luzardo, uno de los principales brazos del equipo durante la campaña, fuera colocado en la lista de lesionados debido a una inflamación en el hombro izquierdo. El venezolano fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas este año y se encuentra entre los mejores lanzadores de la Liga Nacional.

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¿Por qué Phillies necesitaba sumar otro pitcher?

La baja de Luzardo obliga a Philadelphia a modificar su plan de pitcheo para los próximos encuentros. Mattingly explicó que depender únicamente del bullpen representa un escenario diferente a contar con un lanzador capaz de trabajar varias entradas y realizar entre 70 y 75 lanzamientos.

Obviamente, perder la apertura de 'Zus' te obliga, en cierto modo, a afrontar un juego dependiendo del bullpen", comentó Mattingly antes del inicio de la serie de este jueves. "Y un juego de bullpen —donde vas relevista tras relevista— es algo distinto a contar con un lanzador capaz de cubrir varias entradas y realizar entre 70 y 75 lanzamientos".

Urquidy quiere volver a las Grandes Ligas | AP&nbsp;

Urquidy fue colocado en asignación por los White Sox el martes y ahora tendrá una nueva oportunidad en una organización que pelea por mantenerse competitiva en la parte final del calendario. Durante esta temporada, el mexicano registra marca de 2-2, efectividad de 5.28 y un salvamento.

El derecho dividió su campaña entre Chicago y los Pittsburgh Pirates, con una apertura y 10 apariciones como relevista. Su última participación se produjo el pasado 8 de septiembre ante Pittsburgh, encuentro en el que permitió dos carreras durante cuatro entradas de trabajo y realizó 45 lanzamientos.

Por su parte, Luzardo acumula 14 victorias, efectividad de 2.87 y 221 ponches, números que lo colocan entre los principales lanzadores de la Liga Nacional. Ante su ausencia, Philadelphia decidió mover también al derecho Caleb Kilian a la lista de lesionados de 60 días.