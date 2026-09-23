UEFA Nations League: ¿cuáles son los partidos más atractivos de la Jornada 1?

Así se jugará la Final de la UEFA Nations League | AP

Inglaterra vs. España, Países Bajos vs. Alemania e Italia vs. Bélgica son algunos de los encuentros que marcarán el inicio de una nueva edición del torneo europeo

La UEFA Nations League 2026/27 está lista para comenzar con una primera jornada que tendrá varios duelos entre selecciones de primer nivel. Inglaterra vs. España, Países Bajos vs. Alemania e Italia vs. Bélgica aparecen entre los partidos más atractivos del arranque del torneo.

La Jornada 1 se disputará entre el 24 al 26 de septiembre, con actividad en las cuatro ligas de la competición. Además de los encuentros de la Liga A, habrá partidos importantes en las categorías inferiores, donde varias selecciones buscarán comenzar su camino hacia el ascenso o evitar la pelea por el descenso.

Inglaterra vs. España, el partido que roba los reflectores

La Liga A concentrará buena parte de la atención durante el inicio de la Nations League. El duelo entre Inglaterra y España será uno de los grandes atractivos de la jornada, mientras que otras selecciones como Alemania, Italia, Francia y Portugal también comenzarán su participación.

Jueves 24 de septiembre

Países Bajos vs. Alemania | Grupo A2

Serbia vs. Grecia | Grupo A2

Noruega vs. Dinamarca | Grupo A4

Portugal vs. Gales | Grupo A4

Bernardo Silva con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Viernes 25 de septiembre

Italia vs. Bélgica | Grupo A1

Turquía vs. Francia | Grupo A1

Sábado 26 de septiembre

República Checa vs. Croacia | Grupo A3

Inglaterra vs. España | Grupo A3

El Inglaterra vs. España se disputará el sábado 26 de septiembre en Wembley. La Selección Española llegará al encuentro después de conquistar el Mundial, mientras que Inglaterra buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo A3.

Ferran Torres, con la Selección Española | AP

Liga B: selecciones que buscan volver a la élite

La Liga B también tendrá una primera jornada con varios partidos de interés. Algunas selecciones buscarán regresar a la máxima categoría después de haber descendido, mientras que otras intentarán aprovechar su ascenso desde la Liga C.

Jueves 24 de septiembre

Austria vs. Israel | Grupo B3

Kosovo vs. República de Irlanda | Grupo B3

Viernes 25 de septiembre

Georgia vs. Irlanda del Norte | Grupo B2

Hungría vs. Ucrania | Grupo B2

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina | Grupo B4

Suecia vs. Rumanía | Grupo B4

Sábado 26 de septiembre

Eslovenia vs. Escocia | Grupo B1

Macedonia del Norte vs. Suiza | Grupo B1

Entre los jugadores que habrá que seguir aparece Vedat Muriqi, quien llega después de marcar un triplete en el partido de vuelta de los playoffs que permitió a Kosovo conseguir el ascenso a la Liga B.

Otro de los nombres importantes será Viktor Gyökeres, máximo goleador de la Nations League 2024/25 con nueve tantos. El delantero sueco buscará mantener su capacidad goleadora en una nueva edición del torneo.

También destacan Georges Mikautadze, autor de siete goles en la edición anterior, y Khvicha Kvaratskhelia, una de las principales figuras ofensivas de Georgia.

Suiza, por su parte, tendrá entre sus nombres a seguir a Johan Manzambi, quien destacó durante la participación de su selección en el último Mundial.

Desire Doue yendo a abrazar a Khvicha Kvaratskhelia l AP

Liga C: Montenegro, Albania y San Marino, entre los equipos a seguir

La tercera categoría de la Nations League comenzará con partidos entre el viernes y el sábado.

Viernes 25 de septiembre

Armenia vs. Letonia | Grupo C2

Montenegro vs. Chipre | Grupo C2

Sábado 26 de septiembre

San Marino vs. Finlandia | Grupo C1

Islas Feroe vs. Kazajstán | Grupo C3

Bulgaria vs. Luxemburgo | Grupo C4

Islandia vs. Estonia | Grupo C4

Albania vs. Bielorrusia | Grupo C1

Eslovaquia vs. Moldavia | Grupo C3

Entre los futbolistas que pueden llamar la atención aparece Nikola Krstović, delantero de Montenegro que consiguió un triplete durante la Nations League 2024/25 ante Turquía.

También habrá que seguir a Albania, selección que sumó siete puntos en la edición anterior, y a las Islas Feroe, que consiguieron cuatro victorias durante la fase de clasificación europea rumbo al Mundial de 2026.