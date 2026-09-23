La UEFA Nations League 2026/27 está lista para comenzar con una primera jornada que tendrá varios duelos entre selecciones de primer nivel. Inglaterra vs. España, Países Bajos vs. Alemania e Italia vs. Bélgica aparecen entre los partidos más atractivos del arranque del torneo.
La Jornada 1 se disputará entre el 24 al 26 de septiembre, con actividad en las cuatro ligas de la competición. Además de los encuentros de la Liga A, habrá partidos importantes en las categorías inferiores, donde varias selecciones buscarán comenzar su camino hacia el ascenso o evitar la pelea por el descenso.
Inglaterra vs. España, el partido que roba los reflectores
La Liga A concentrará buena parte de la atención durante el inicio de la Nations League. El duelo entre Inglaterra y España será uno de los grandes atractivos de la jornada, mientras que otras selecciones como Alemania, Italia, Francia y Portugal también comenzarán su participación.
Jueves 24 de septiembre
Países Bajos vs. Alemania | Grupo A2
Serbia vs. Grecia | Grupo A2
Noruega vs. Dinamarca | Grupo A4
Portugal vs. Gales | Grupo A4
Viernes 25 de septiembre
Italia vs. Bélgica | Grupo A1
Turquía vs. Francia | Grupo A1
Sábado 26 de septiembre
República Checa vs. Croacia | Grupo A3
Inglaterra vs. España | Grupo A3
El Inglaterra vs. España se disputará el sábado 26 de septiembre en Wembley. La Selección Española llegará al encuentro después de conquistar el Mundial, mientras que Inglaterra buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo A3.
Liga B: selecciones que buscan volver a la élite
La Liga B también tendrá una primera jornada con varios partidos de interés. Algunas selecciones buscarán regresar a la máxima categoría después de haber descendido, mientras que otras intentarán aprovechar su ascenso desde la Liga C.
Jueves 24 de septiembre
Austria vs. Israel | Grupo B3
Kosovo vs. República de Irlanda | Grupo B3
Viernes 25 de septiembre
Georgia vs. Irlanda del Norte | Grupo B2
Hungría vs. Ucrania | Grupo B2
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina | Grupo B4
Suecia vs. Rumanía | Grupo B4
Sábado 26 de septiembre
Eslovenia vs. Escocia | Grupo B1
Macedonia del Norte vs. Suiza | Grupo B1
Entre los jugadores que habrá que seguir aparece Vedat Muriqi, quien llega después de marcar un triplete en el partido de vuelta de los playoffs que permitió a Kosovo conseguir el ascenso a la Liga B.
Otro de los nombres importantes será Viktor Gyökeres, máximo goleador de la Nations League 2024/25 con nueve tantos. El delantero sueco buscará mantener su capacidad goleadora en una nueva edición del torneo.
También destacan Georges Mikautadze, autor de siete goles en la edición anterior, y Khvicha Kvaratskhelia, una de las principales figuras ofensivas de Georgia.
Suiza, por su parte, tendrá entre sus nombres a seguir a Johan Manzambi, quien destacó durante la participación de su selección en el último Mundial.
Liga C: Montenegro, Albania y San Marino, entre los equipos a seguir
La tercera categoría de la Nations League comenzará con partidos entre el viernes y el sábado.
Viernes 25 de septiembre
Armenia vs. Letonia | Grupo C2
Montenegro vs. Chipre | Grupo C2
Sábado 26 de septiembre
San Marino vs. Finlandia | Grupo C1
Islas Feroe vs. Kazajstán | Grupo C3
Bulgaria vs. Luxemburgo | Grupo C4
Islandia vs. Estonia | Grupo C4
Albania vs. Bielorrusia | Grupo C1
Eslovaquia vs. Moldavia | Grupo C3
Entre los futbolistas que pueden llamar la atención aparece Nikola Krstović, delantero de Montenegro que consiguió un triplete durante la Nations League 2024/25 ante Turquía.
También habrá que seguir a Albania, selección que sumó siete puntos en la edición anterior, y a las Islas Feroe, que consiguieron cuatro victorias durante la fase de clasificación europea rumbo al Mundial de 2026.