Los mejores partidos que habrá en la Fecha FIFA de septiembre

Duelo de gigantes se avecina en le UEFA Nations League

La primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 pondrá en marcha una nueva etapa para varias de las principales selecciones del mundo y estos son las más destacados; Países Bajos contra Alemania, Noruega frente a Dinamarca, Australia vs Brasil, Inglaterra vs España y México-Colombia son unos de los más llamativos.

Países Bajos vs. Alemania, programado para el 24 de septiembre dentro del Grupo A2 de la Nations League. El partido representará el inicio de una nueva etapa para ambas selecciones, con Jürgen Klopp al frente del conjunto neerlandés y Xavi Hernández como nuevo responsable del equipo alemán.

Antonio Rüdiger con la Selección de Alemania | AP

Ese mismo día se disputará el Noruega vs. Dinamarca, correspondiente al Grupo A4. La selección noruega tendrá en Erling Haaland y Martin Ødegaard a sus principales referentes ofensivos, una dupla que será determinante para las aspiraciones del equipo. Dinamarca, en tanto, buscará imponer su experiencia y controlar el ritmo del partido.

El 25 de septiembre llegará el turno de Australia y Brasil, en un amistoso que se disputará en Townsville. La Canarinha comenzará oficialmente un nuevo proceso bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, quien tendrá la tarea de renovar progresivamente un plantel que apunta hacia el Mundial de 2030.

Vinícius Júnior, jugador de Brasil en el Mundial 2026| AP

¿Cuáles son los amistosos llamativos?

Australia también utilizará el compromiso como una prueba importante. El conjunto dirigido por Tony Popovic se encuentra en preparación para la Copa Asiática de 2027 y aprovechará los enfrentamientos ante Brasil para evaluar alternativas dentro de su plantilla.

Fabián Ruiz en celebración con España en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Otro de los duelos más esperados es el enfrentamiento entre Inglaterra y España que corresponderá a la Jornada 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League que se disputará en Wembley.

México vs Colombia

El cierre de esta primera jornada destacada llegará el 26 de septiembre con México vs Colombia, en Baltimore. El partido tendrá un atractivo particular para el futbol mexicano, ya que será el debut de Rafael Márquez como seleccionador nacional.