Hansi Flick celebra con Joan Laporta luego de las elecciones presidenciales de Barcelona | AP | AP

El conjunto azulgrana reportó ingresos récord durante la temporada 2025/26, aunque todavía registró pérdidas

El Barcelona continúa con su proceso de recuperación económica y dio un paso importante al superar por primera vez la barrera de los mil millones de euros en ingresos durante una temporada. El conjunto azulgrana presentó sus resultados económicos en la Asamblea celebrada el pasado fin de semana y presumió cifras récord correspondientes al ejercicio 2025/26.

Laporta en asamblea I @FCBarcelona

Barcelona entra al selecto grupo de los mil millones

De acuerdo con las cuentas presentadas por el club, el Barça alcanzó ingresos por 1,060 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,207 millones de dólares. La cifra representa un incremento de 66 millones de euros respecto al ejercicio anterior y coloca al conjunto catalán junto al Real Madrid como los únicos clubes que han alcanzado este nivel de ingresos.

El crecimiento económico del Barcelona se da después de una temporada en la que el equipo logró conquistar el campeonato de España. Sin embargo, el aumento en los ingresos todavía no se tradujo completamente en números positivos, pues el club reportó pérdidas netas de 18 millones de euros durante la campaña 2025/26.

Barcelona ha tenido un arranque magistral en LaLiga | AP

En caso de que las cifras sean confirmadas por la Deloitte Football Money League, el Barcelona se convertiría en el segundo club europeo en superar los mil millones de euros de ingresos en una temporada. El primero fue precisamente su máximo rival, el Real Madrid.

El conjunto merengue alcanzó por primera vez esta cantidad durante la temporada 2023/24, cuando registró ingresos por 1,040 millones de euros. Un año después volvió a incrementar sus números y llegó hasta los 1,160 millones de euros en la campaña 2024/25, de acuerdo con las cifras recopiladas por Deloitte.

Con esos números, el Real Madrid encabezó la lista de los clubes con mayores ingresos, seguido por Barcelona, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Liverpool. Ahora, el conjunto azulgrana busca acercarse todavía más a los registros económicos de su rival histórico.

Lamine Yamal en celebración con Barcelona | AP

¿Cuál es el siguiente objetivo del Barcelona?

La directiva del Barcelona considera que las cifras reflejan el avance del proyecto de recuperación económica que el club ha impulsado durante los últimos años. El objetivo es combinar un incremento constante de los ingresos con una mayor sostenibilidad financiera, sin dejar de competir al máximo nivel en el terreno de juego.

De cara a la temporada 2026/27, el conjunto catalán tiene previsto continuar con esta tendencia y alcanzar un nuevo récord de ingresos. El presupuesto aprobado contempla 1,190 millones de euros, lo que representaría un incremento de 135 millones respecto al ejercicio anterior.

Además, el Barcelona espera finalmente dejar atrás las pérdidas y cerrar la próxima campaña con un beneficio neto de 1 millón de euros. De concretarse, significaría una mejora de 19 millones de euros respecto al resultado registrado durante la temporada 2025/26.