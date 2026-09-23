El atacante francés abordó los rumores que vincularon a su compatriota con la casa blanca

El mercado de pases del Real Madrid dejó diversos nombres en la órbita de la plantilla antes de concretar la llegada del extremo Yan Diomande desde el RB Leipzig. Ante las especulaciones que situaban a Michael Olise en la institución merengue tras el compromiso directivo de realizar una inversión millonaria en ataque, Kylian Mbappé fijó su postura al respecto.

Olise quiere fichar con Real Madrid | AP

En entrevista para el diario alemán Bild, el capitán de la selección francesa aclaró que en ningún momento intervino para sugerirle al atacante del Bayern Múnich un cambio de aires hacia la capital española, argumentando un tema de ética profesional.

Estaba al tanto de las especulaciones. Conozco bien la situación. Cuando jugaba en el PSG, hubo innumerables rumores. Creo que sería una falta de respeto aconsejar a un jugador que cambie de equipo. Sería injusto para el Bayern, sobre todo porque es un gran club donde Michael puede lograr muchas cosas. Sin embargo, a cualquier club del mundo le encantaría tener a Michael Olise; es un jugador excepcional

El impacto de Mourinho y la postura sobre la longevidad de Cristiano Ronaldo

Olise arribaba con el cartel de haber sido galardonado como el Jugador de la Temporada de la Bundesliga 2025-26 en la consecución del título bávaro. Por su parte, la escuadra blanca afronta una nueva etapa tras la incorporación de José Mourinho a la dirección técnica con el objetivo de encauzar el proyecto deportivo tras las exigencias del entorno.

José Mourinho en el Real Madrid | AP

Sobre la figura del estratega portugués, Mbappé destacó la cercanía y gestión del vestuario: "José Mourinho es extremadamente inteligente. Por eso ha logrado éxitos tan grandes en su carrera. Es muy cercano a nosotros, los jugadores, y se interesa de verdad por nosotros. Es un líder; sabe exactamente cómo sacar lo mejor de nosotros".

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