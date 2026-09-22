El presidente de LaLiga defendió el trabajo arbitral del pasado Derbi Madrileño

Ya pasaron dos días desde la derrota 2-1 de Real Madrid en su visita a Atlético de Madrid en la Jornada 7 de LaLiga, pero la polémica continúa. Desde el primer tiempo, la labor del silbante Miguel Ángel Ortiz Arias fue cuestionada, pero la situación tomó una mayor relevancia cuando José Mourinho salió a conferencia de prensa con dos imágenes de acciones que él consideró que se sancionaron mal.

El desplante del estratega portugués, más allá de lo curioso y gracioso que resultó, generó un amplio debate sobre si ameritaba una sanción o no. En ese sentido, el presidente de la competencia, Javier Tebas, no quiso ser categórico respecto a lo que pasará con Mou, pero sí señaló que no le gustaron las formas de hacer los reclamos.

Julián Álvarez y Kylian Mbappé en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid | AP

"El Madrid no perdió por esas jugadas. Entiendo las quejas pero no las formas. No es roja, se ve que da al balón primero", opinó el directivo respecto a la acción entre Cristian 'Cuti' Romero y Jude Bellignham. Por otra parte, concedió que lo ocurrido entre Lee Kang-in y Federico Valverde, quien terminó lesionado, fue una jugada más apretada.

"Se puede pitar roja, puede parecer roja, y si lo pitas no pasa nada. Fue tan rápida la jugada que entiendo que pasó lo que pasó y ya está", afirmó, pero reiteró que no se trataron de decisiones que deliberadamente buscaran perjudicar al conjunto merengue.

Javier Tebas, presidente de LaLiga en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona | AFP

Tebas pidió a Real Madrid parar con sus quejas

En ese mismo contexto, el presidente de LaLiga enfatizó que no es la primera vez que los Merengues se movilizan contra los árbitros de la competencia española tras un resultado desfavorable. Recordó que ya en el pasado Real Madrid utilizó sus canales oficiales para criticar a los silbantes, actitud que calificó como cruel.

"Nosotros denunciamos hace tiempo la conducta de Real Madrid TV y después de lo de ayer hay que continuar con la ética. Es una forma cruel e injusta de presionar al árbitro", finalizó Tebas, una declaración que se suma al gesto de Atlético de Madrid de publicar en redes sociales una imagen con el mensaje "Stop acoso arbitral, ya".