Mbappé se visualiza como ganador del Balón de Oro: ’Si no lo gano, sería una decepción’

El francés asegura que fue el jugador con mejor temporada

Se acerca la fecha para conocer al nuevo Balón de Oro, sin embargo, en los últimos días se ha intensificado la discusión sobre quién debería ganar el galardón debido a que no hay un claro favorito entre los contendientes.

Con respecto al tema, Kylian Mbappé destacó que se siente merecedor para adjudicarse el premio y, de no ser así, sería una gran "decepción" debido a la temporada que realizó.

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¿Qué dijo Mbappé?

“Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión. He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro”, destacó en primera instancia en una entrevista con RFI y recogida por Europa Press.

Asimismo, resaltó su presencia como goleador en donde gestó 42, 15 en Champions League: “Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones.”

Mbappé tras anotar ante Elche en LaLiga | AP

De no conseguir el premio resaltó que habría una decepción: “Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa.”

Kylian Mbappé destacó que no ha intentado ser a alguien más y que simplemente intenta ser él mismo: “Nunca he buscado el consenso general. ¿Acaso no es posible? Pero es que no puedo ser otra persona.”

Kylian Mbappé manda un tiro en partido de la Champions League| AP

“Así que no voy a intentar aprender a ser otra persona; trato de ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos, con mis logros y mis fracasos, y así sigo adelante”, resaltó el jugador del Real Madrid.

¿A qué dedicaría el Balón de Oro?