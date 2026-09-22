Sale a la luz nuevo encontronazo en las bancas del derbi madrileño: "Me vas a comer la po***"

El conflicto se dio en el cuerpo técnico del Cholo Simeone | AP

La victoria del Atlético de Madrid no ha quedado en solo tres puntos para los del 'Cholo' Simeone

Uno de los partidos más importantes del domingo fue el Derbi de Madrid entre el Atlético y el Real Madrid, en el que se llevó la victoria el equipo colchonero por medio de un polémico 2-1, en el que los reclamos más repetidos se dieron con respecto a dos posibles expulsiones en contra de dos jugadores rojiblancos.

Ya desde el post partido en Real Madrid TV, hubo algunas declaraciones que llegaron a decir que el arbitraje fue "vomitivo", además de asegurar que LaLiga es un torneo amañado, pero este nuevo video que ha visto la luz, muestra a un exjugador del Atleti haciendo una seña en extremo controversial.

Gabi también estuvo inmiscuido en el problema

A estas alturas del mes de septiembre, es bien sabido que hubo algunos problemas en el desarrollo del Derbi de Madrid; sin embargo, entre tanta polémica que se ha dado a lo largo del fin de semana y lo que va del lunes 21 de septiembre, ha salido un video que aumenta mucho más todo lo que ya se ha hablado.

El altercado en bancas y que después terminó en vestidores dejando a dos expulsados (Pablo Vercellone, entrenador de porteros de los Colchoneros y a Pedro Machado, el asistente de Mourinho) también dejó una de las escenas más específicas, pero a la vez controversiales de la Jornada 7 de LaLiga.

Partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

Gabi, quien fuera el dorsal 14 del equipo, hoy en día asistente de Diego Pablo Simeone, se enfrascó en un pleito personal con Antonio Rüdiger, a quien le terminó por hacer una seña acompañada por una frase que no gustó para nada:

Me vas a comer toda la poll*

mientras gráficamente señalaba sus genitales de manera agresiva para hacer enojar aún más al jugador del Real Madrid, dejando que los ánimos en los cuerpos técnicos se calentaran aún más con el paso de los segundos en el Metropolitano.

Mourinho explota contra el arbitraje tras la derrota del Real Madrid

José Mourinho no ocultó su molestia después de la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid y apuntó directamente contra las decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, condicionaron el desarrollo del derbi. El técnico portugués destacó especialmente las expulsiones sufridas por el conjunto merengue, que terminó el encuentro con nueve futbolistas.

El estratega también cuestionó la designación arbitral y aseguró que todo alrededor del partido le resultó “muy extraño”. Mourinho recordó que el nombre del silbante se conoció con una semana de anticipación y señaló tanto al árbitro principal como al encargado del VAR, aunque descartó afirmar que existiera una situación preparada contra su equipo.

José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP