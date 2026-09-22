Los Merengues arremetieron contra el presidente de LaLiga por sus más recientes palabras

Ya pasaron dos días desde la derrota 2-1 de Real Madrid en su visita a Atlético de Madrid en la Jornada 7 de LaLiga, pero la polémica continúa. Desde el primer tiempo, la labor del silbante Miguel Ángel Ortiz Arias fue cuestionada, pero la situación tomó una mayor relevancia cuando José Mourinho salió a conferencia de prensa con dos imágenes de acciones que él consideró que se sancionaron mal.

El presidente de la competencia, Javier Tebas, no quiso ser categórico respecto a si el estratega recibirá una sanción, pero sí señaló que no le gustaron las formas de hacer los reclamos además que afirmó que las decisiones arbitrales no causaron la derrota de los Merengues en el Derbi Madrileño. Ante ello, el club blanco prolongó la discusión y arremetió contra la capacidad del directivo.

¿Qué dijo Real Madrid sobre las declaraciones de Tebas?

Por medio de un comunicado de prensa, el equipo blanco calificó de "intolerable" la postura mostrada por Tebas, a quien acusó de utilizar su "posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones". De igual forma, consideró que sus declaraciones solo dañan más al club.

Julián Álvarez en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid | AP

"Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos", se lee en el comunicado de los Merengues.

El equipo blanco también afirmó que Tebas valoró su estrategia deportiva, "algo que es un despropósito total e irresponsable" y cuestionó que el presidente de LaLiga dedique tiempo y canales para desacreditar públicamente a Real Madrid. Señaló que debería enfocarse más en generar confianza en las instituciones y garantizar la imparcialidad.

"Continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo. A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", añade el comunicado.

Jude Bellingham se queja de una falta en el partido de Real Madrid contra Atlético de Madrid | AP

Tebas no fue el único cuestionado por Real Madrid

El presidente de LaLiga no fue el único contra el cual los Merengues arremetieron la mañana de este martes 22 de septiembre. En otro comunicado, el club también apuntó contra Juanma Castaño, quien en su columna del diario ABC afirmó que Real Madrid TV "que es el diario Gara del ultraflorentinismo, piden abandonar las competiciones nacionales".

Al respecto, Real Madrid afirmó que esta comparación "constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites". Añadió que "se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable".