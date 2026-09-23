El delantero del Al-Nassr aseguró que el atacante del Barcelona debería llevarse el galardón

Cada vez falta menos para que la prestigiosa revista ‘France Football’ entregue el Balón de Oro 2026, las votaciones, deseos y propuestas están en su máximo. Con Lamine Yamal del Barcelona y Kylian Mbappé en la cabeza por la disputa, algunas personalidades del mundo del futbol han dado su opinión al respecto, el más reciente el atacante del Al-Nassr, Joao Félix.

Joao Félix en Al-Ettifaq vs Al-Nassr | X: @AlNassrFC

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¿Qué dijo Joao Félix?

El atacante lusitano confesó para Diario AS a su favorito para ganar la carrera por el trofeo individual, Félix aseguró que si bien los candidatos como Mbappé o Harry Kane han hecho grandes cosas, quién merece llevarse el reconocimiento a Lamine, todo por su estilo de juego que hace que la gente disfrute ver los partidos.

Siempre defendí que el Balón de Oro es para ese jugador que tú lo ves y dices: ‘Este es una estrella y merece ser recordado en el fútbol’. Y si hay un jugador que pones la tele y te deja pegado viéndole jugar ese es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol. Además, ha ganado el Mundial, que en años de Mundial siempre es muy importante ganarlo para estar más cerca del Balón de Oro”, declaró Félix a AS.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, en festejo gol ante Racing de Santander, en LaLiga | AP

Así mismo, Joao confesó que no estar entre los candidatos no es algo que le ‘quite el sueño’ pues al final reconoció que ese tipo de decisiones no dependen de él, además de reconocer que la liga y formato en el que participa no son los más óptimos para conseguirlo.

Eso no son cosas que dependen de mí, no sé quien lo elige o no. No estaba preocupado por eso. Ni sabía cuándo salía la lista. Yo tranquilo con eso. La gente ve la liga saudí un poco infravalorada, claro que no es top-5, pero es una buena liga. He hecho una gran temporada, pero estoy tranquila. Quizá si hubiéramos llegado lejos en el Mundial, podría estar, pero no sé”, añadió.

Joao Félix con Cristiano Ronaldo | x:@AlNassrFC

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro?

A casi un mes de que se entregue el premio anual, la lista comienza a hacer cada vez más corta, donde nombres como el del mexicano Julián Quiñones aparecen como la gran sorpresa, mientras que otros como los de Kane, Mbappé y Lamine Yamal se imponen para ser de los favoritos.

Lista de nominados:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvitcha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

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