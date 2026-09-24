Anthony Gordon se rinde ante el México vs Inglaterra del Mundial: "la mejor experiencia que he tenido en mi vida"

Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers, tras la victoria de Inglaterra ante México en la Copa del Mundo | MEXSPORT

El jugador del Barcelona calificó el duelo en el Estadio Azteca como apoteósico

El duelo entre México e Inglaterra en la Copa del Mundo de 2026 quedó marcado como uno de los partidos más emocionantes del torneo y también como un recuerdo especial para Anthony Gordon, delantero del Barcelona y de la Selección Inglesa, quien calificó aquel encuentro como la mejor experiencia de su carrera hasta el momento.

Inglaterra logró imponerse 3-2 a la Selección Mexicana en un partido dramático disputado en el Estadio Azteca, donde el conjunto europeo consiguió la victoria en los instantes finales. La intensidad, el ambiente en las tribunas y las dificultades que enfrentaron los ingleses hicieron que Gordon guardara un recuerdo especial de aquella noche.

Previo a la última Fecha FIFA, el atacante inglés rememoró lo vivido ante México y destacó que el encuentro incluso terminó siendo importante para el crecimiento de su selección durante el Mundial. Gordon fue uno de los futbolistas más peligrosos de Inglaterra aquella noche y protagonizó un intenso duelo por la banda ante Jorge Sánchez.

Anthony Gordon y Santiago Giménez, en el México vs Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Anthony Gordon recuerda el partido ante México en el Estadio Azteca

“El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Creo que, de alguna manera, nos preparó para lo que vendría”, aseguró Gordon al recordar el complicado encuentro que Inglaterra tuvo que sacar adelante frente al Tricolor.

El delantero destacó especialmente la reacción del equipo después de quedarse con un futbolista menos. “La tarjeta roja nos obligó a mostrar una faceta diferente; ya no éramos solo un equipo que quería jugar, tuvimos que luchar con uñas y dientes para asegurar la victoria”, explicó el atacante blaugrana.

Gordon reconoció que aquella manera de competir terminó acompañando a Inglaterra durante las siguientes fases del Mundial 2026, aunque finalmente no fue suficiente para alcanzar la Final. “Esa se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, al final, no nos funcionó en la semifinal. Pero no hay garantías de que hubiéramos ganado si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro”, señaló.

Anthony Gordon y Edson Álvarez, en el México vs Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Gordon defiende la estrategia de Thomas Tuchel con Inglaterra

El futbolista también respaldó las decisiones de Thomas Tuchel durante la Semifinal ante Argentina, encuentro que Inglaterra terminó perdiendo en los minutos finales. Para Gordon, el planteamiento del entrenador alemán tenía sentido debido a que esa misma fórmula había permitido al conjunto inglés superar las rondas anteriores.

“Es difícil cuestionarlo, porque esa misma mentalidad fue la que nos permitió avanzar en las dos rondas previas. Uno tiende a seguir haciendo lo que funciona. En la vida, es complicado cambiar algo que te está dando resultados, ¿por qué lo harías?”, concluyó Gordon, quien todavía coloca aquel dramático enfrentamiento contra México en el Estadio Azteca como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.