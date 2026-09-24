El goleador inglés volvió a ser tendencia al ser exhibido en las redes de la NFL pateando un ovoide desde la yarda 40

El talento de Harry Kane frente al arco no es un secreto para nadie, pero el delantero inglés ha vuelto a encender la conversación sobre un posible cambio de disciplina en el cierre de su trayectoria deportiva. A través de sus plataformas oficiales, la NFL recordó las habilidades del atacante al compartir un video donde se le ve ejecutando patadas a un ovoide con notable potencia y precisión.

Harry Kane hace doblete ante Union Berlin l AP

En las imágenes compartidas por la liga estadounidense, Kane se posiciona a la altura de la yarda 40 del campo de entrenamiento, logrando elevar el balón con solvencia suficiente para superar los postes de gol de campo. La publicación desató interacciones de inmediato entre los aficionados de la NFL, quienes debatieron a qué franquicia le vendría bien incorporar al romperredes británico como kicker.

Sin embargo, más allá de la exhibición en redes, el atacante del Bayern Múnich y capitán de la Selección de Inglaterra analizó con madurez lo que significaría dar el salto real al futbol americano profesional, destacando las similitudes de técnica entre cobrar un penal y ejecutar un gol de campo.

La seriedad de su preparación para la NFL

"Lanzo penaltis y la presión y la técnica son muy similares", afirmó el ariete al evaluar la transición. "Pero, como bien sé, cuando ves deportes de élite por televisión parece fácil, aunque no siempre es así. Si decidiera hacerlo, me lo tomaría muy en serio. Dedicaría entre seis meses y un año a entrenar y practicar antes de intentarlo".

Harry Kane celebra tras el triunfo | AP

Pese a que el atacante ha confesado en diversas ocasiones su admiración por la liga estadounidense y la ambición de convertirse en uno de los deportistas más completos de la historia al competir en la Premier League, la Copa del Mundo y la NFL, reconoce que dar ese paso exige una preparación física y técnica sumamente específica.