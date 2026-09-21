Cole Palmer con Chelsea en la Final de la FA Cup | AP

El alemán le ha cerrado las puertas de la Selección al jugador del Chelsea

Cole Palmer figuró entre los cinco jugadores que causaron baja de la selección de Inglaterra el lunes por lesiones, lo que le negó al volante creativo de Chelsea la oportunidad de volver a demostrar su valía ante el técnico Thomas Tuchel tras quedar fuera del Mundial.

Cole Palmer con Chelsea | AP

Una lista de grandes ausencias

La selección nacional informó que Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo también quedaron descartados para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra la campeona del mundo España, Croacia y República Checa (dos veces) debido a problemas de lesión no especificados.

Declan Rice | AP

Se convocó a dos jugadores como reemplazos: el mediocampista de Everton James Garner y el volante creativo de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.

La semana pasada, Tuchel manifestó que Palmer tendría “algo que demostrar” tras su regreso a la convocatoria, después de haber sido una ausencia destacada en el plantel de Inglaterra que fue al Mundial y alcanzó las semifinales antes de perder ante Argentina, pero ante sus declaraciones, parace que ya no lo veremos estar con Los Tres Leones en lo que el aleman siga en el cargo.alemán

Palmer disputó el partido completo en la última presentación de Chelsea, una derrota 3-0 en Brentford el viernes.