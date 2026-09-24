El delantero inglés reveló su interés por llegar al futbol americano, siguiendo los pasos de Brandon Aubrey

Harry Kane parece ya estar pensando en la vida después del futbol, sin embargo, el delantero no se ve lejos de la vida deportiva pues, afirmó que contempla la posibilidad de incursionar en la NFL, un hecho que no es común.

El delantero inglés, del Bayern Múnich, reconoció que convertirse en pateador de futbol americano es una alternativa que podría explorar en el futuro, aunque dejó claro que por ahora su prioridad continúa siendo el futbol.

Harry Kane hace doblete ante Union Berlin l AP

Durante una rueda de prensa en St George's Park, centro de entrenamiento de la selección de Inglaterra, Kane fue cuestionado sobre la posibilidad de cambiar de disciplina deportiva cuando llegue a una etapa más avanzada de su carrera. El atacante señaló que esta opción podría tomar mayor forma dentro de aproximadamente cinco o seis años.

"Es algo que intentaré analizar con mayor seriedad. Todo depende de lo que ocurra en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. Digamos que la opción de la NFL es mucho más realista que la del golf", comentó Kane.

El delantero inglés mantiene su actividad en el futbol de máximo nivel y estaría cerca de extender su vínculo con el Bayern Múnich. Por ello, su posible llegada a la NFL no se plantea como un cambio inmediato, sino como una alternativa para la parte final de su trayectoria deportiva.

Harry Kane analiza una posible combinación entre MLS y NFL

Una de las posibilidades que Harry Kane contempla para el futuro es combinar su participación en el futbol con una eventual incursión en la NFL. El atacante mencionó específicamente a la MLS como una competencia que podría facilitar esta posibilidad debido a la distribución de los calendarios entre ambas disciplinas.

"Si la gente ve que sigo en plena forma aquí, en el futbol, es una conversación que no tendría lugar", explicó. "Quizás, si en el futuro juego en la MLS o en algún sitio similar, podría darse la oportunidad de combinar ambas cosas, aprovechando cómo se distribuyen las temporadas".

Harry Kane en entrenamiento con Bayern Munich | AP

Kane reconoce la dificultad de convertirse en pateador de la NFL

Aunque el delantero identificó similitudes entre los penaltis y los goles de campo, también reconoció que dar el salto a una liga profesional de futbol americano requeriría una preparación específica. Kane explicó que, en caso de intentar la transición, estaría dispuesto a dedicar varios meses al entrenamiento antes de competir.

"Lanzo penaltis y la presión y la técnica son muy similares", afirmó. "Pero, como bien sé, cuando ves deportes de élite por televisión parece fácil, aunque no siempre es así. Si decidiera hacerlo, me lo tomaría muy en serio. Dedicaría entre seis meses y un año a entrenar y practicar antes de intentarlo", concluyó el delantero.

De esta manera, Harry Kane dejó abierta la posibilidad de probar suerte como pateador en la NFL una vez que avance hacia la última etapa de su carrera. Por ahora, el inglés mantiene su atención en el futbol europeo y en su actividad con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, mientras que una eventual incursión en el futbol americano quedaría condicionada a sus decisiones deportivas durante los próximos años.