La cantante apareció en las pantallas durante el touchdown de Travis Kelce y la prenda que utilizó desapareció de la tienda en línea de los Chiefs

Taylor Swift volvió a convertirse en protagonista durante un partido de los Kansas City Chiefs, aunque esta vez no fue por su música. La cantante apareció en las pantallas del estadio durante el encuentro ante los Indianapolis Colts, justo después de una anotación de Travis Kelce, y su aparición provocó que una de las prendas que llevaba puesta se convirtiera en objeto de deseo entre los aficionados.

Swift acudió al partido con una playera de los Chiefs y, apenas unas horas después de que las cámaras enfocaran a la cantante, la prenda comenzó a llamar la atención en redes sociales hasta terminar agotándose en la tienda oficial del equipo.

Taylor Swift y Travis Kelce. / AP

¿Cuánto costaba la playera que usó Taylor Swift?

La prenda que utilizó Taylor Swift era una playera roja de los Kansas City Chiefs, sin mangas y con tirantes, cuyo diseño sencillo terminó convirtiéndola en una de las piezas más buscadas después del partido.

De acuerdo con los reportes sobre la venta de la prenda, su precio era de 39.99 dólares, aproximadamente 700 pesos mexicanos, aunque posteriormente dejó de estar disponible en la tienda en línea de los Chiefs.

El detalle que llamó la atención es que la playera se agotó en todas sus tallas después de que Swift apareciera en televisión durante el partido, en una muestra del impacto que la cantante tiene sobre algunos productos relacionados con el equipo.

La relación de Taylor Swift con los Chiefs ha provocado que cada una de sus apariciones en los partidos genere una enorme conversación en redes sociales, especialmente entre sus seguidores conocidos como Swifties.

Taylor Swift festejando la anotación de su esposo Travis Kelce l AP

Taylor Swift vuelve a robarse los reflectores en los Chiefs

La cantante volvió a ser enfocada por las cámaras después de una anotación de Travis Kelce, una de las principales figuras ofensivas de Kansas City.

Swift reaccionó a la jugada y señaló hacia el campo mientras mostraba su anillo, protagonizando otro de los momentos que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La presencia de la cantante en los partidos de los Chiefs se ha convertido en una constante desde que comenzó su relación con Kelce, por lo que sus apariciones suelen generar atención más allá de lo estrictamente deportivo.