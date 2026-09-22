Caleb Williams, Jayden Daniels, Saquon Barkley, Sam Darnold y Brock Bowers son algunos de los jugadores que han sufrido lesiones en el arranque de la temporada

La temporada 2026 de la NFL apenas ha disputado sus primeras dos semanas y ya dejó una larga lista de jugadores importantes fuera de circulación o con dudas para los próximos partidos. Entre quarterbacks, corredores, receptores y tight ends, varias figuras de la liga han sufrido lesiones que han obligado a sus equipos a modificar sus planes.

Sam Darnold, Kyler Murray, Caleb Williams y Jayden Daniels fueron algunos de los quarterbacks que sufrieron lesiones durante las primeras dos semanas, mientras que Jaxson Dart también salió del encuentro de los Giants ante los Rams con una lesión. Sports Illustrated destacó que seis equipos ya habían tenido que recurrir a su quarterback suplente después de apenas dos semanas.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie, pero fue al vestidor | AP

Las estrellas de la NFL que ya sufrieron lesiones

Entre los jugadores ofensivos afectados durante este arranque aparecen:

DJ Moore

Saquon Barkley

Caleb Williams

Jayden Daniels

Jayden Reed

Jonathon Brooks

Dallas Goedert

Sam Darnold

Brock Bowers

Dylan Sampson

Elijah Moore

Ja'Kobi Lane

Jalen Tolbert

Michael Pittman Jr.

Christian Kirk

A.J. Brown

De'Zhaun Stribling.

La Semana 2 fue particularmente complicada. Caleb Williams sufrió una lesión en el tendón de la corva ante Minnesota; Jayden Daniels se dislocó el codo frente a Dallas; Jayden Reed tuvo que abandonar el duelo de Green Bay y Saquon Barkley también salió momentáneamente del partido de Philadelphia.

Caleb Williams sale lesionado con los Bears | AP

Brock Bowers también quedó fuera de circulación. El tight end de Las Vegas apareció inicialmente como duda por una lesión de rodilla y posteriormente fue reportado fuera, con una lesión de menisco que requirió cirugía.

La Semana 1 ya había dejado bajas importantes. A.J. Brown fue colocado en la lista de reservas lesionados de New England después de sufrir un esguince de tobillo, mientras que Dylan Sampson también terminó en IR después de una lesión de rodilla. Eli Stowers, por su parte, fue colocado en la misma lista por una lesión en los Eagles.

También hubo jugadores que llegaron a la segunda jornada con lesiones sufridas durante el primer partido. Sam Darnold, por ejemplo, sufrió una lesión muscular durante el triunfo de Seattle sobre New England y posteriormente fue descartado para la Semana 2. Kyler Murray tampoco pudo jugar con Minnesota debido a una conmoción.

La lista tampoco se limita a los jugadores que abandonaron sus partidos. Michael Pittman Jr., Christian Kirk, Tank Dell, De'Zhaun Stribling y Ja'Kobi Lane son otros nombres que aparecen entre los jugadores que llegaron a estas primeras semanas con lesiones que los dejaron fuera de actividad o en la lista de reservas lesionados.

Para este conteo no se consideran los linieros ofensivos y defensivos, por lo que la cantidad de bajas sería todavía mayor si se incluyen todas las posiciones. Entre ellos se encuentra Mike Onwenu, de los Patriots, quien sufrió una fractura de tobillo en la Semana 2.

Christian Kirk es detenido por la defensiva de Giants | AP

NFL 2026 registra una alta rotación de quarterbacks tras dos semanas

De acuerdo con Bill Barnwell, de ESPN, 38 quarterbacks habían lanzado al menos cinco pases después de las primeras dos semanas de 2026, la cifra más alta desde 2021. En 2021 fueron 38, mientras que en 2016 hubo 36; en 2011 y 2006 fueron 37. Los registros más altos de la comparación aparecen en 2001 y 1996, con 39 quarterbacks, aunque en aquellos años la NFL tenía menos equipos.

En apenas dos jornadas, seis equipos ya habían tenido que recurrir a un quarterback suplente: Vikings, Falcons, Bears, Seahawks, Commanders y Giants. En otras palabras, el inicio de 2026 ya presenta una cantidad considerable de movimientos en una posición que normalmente define buena parte del funcionamiento de cada ofensiva.