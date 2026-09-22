El quarterback de Texas no ha tenido el inicio esperado en 2026 y sus números están por debajo de los registrados ideales para llegar al profesionalismo

Arch Manning comenzó la temporada 2026 con grandes expectativas de cara al Draft 2027 de la NFL, pero después de tres partidos su rendimiento ha generado dudas. CBS Sports señala que el quarterback de Texas todavía no luce como un prospecto de primera ronda, mucho menos como una posible primera selección global.

El análisis destaca que Manning está promediando 6.8 yardas por intento ante Texas State, Ohio State y UTSA, una cifra muy inferior a la mediana de 9.3 registrada por 24 quarterbacks elegidos en la primera ronda entre 2019 y 2025. Además, su porcentaje de pases completos es de 60.8%.

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Los números de Arch Manning generan dudas

De acuerdo con CBS Sports, Manning registra una calificación de pase de PFF de 79.5, mientras que la mediana de los quarterbacks seleccionados en primera ronda durante ese periodo fue de 90.4. También presenta un promedio de profundidad de objetivo de 8.3 yardas, por debajo de las 9.8 de referencia.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el tiempo que Manning tarda en lanzar el balón. Su promedio es de 3.19 segundos, mientras que la mediana del grupo comparado es de 2.82, pero ese tiempo adicional no se está traduciendo en suficientes jugadas explosivas.

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A pesar de las dudas, el análisis también encuentra elementos positivos. Su porcentaje de jugadas dignas de pérdida de balón bajó de 3.5% en 2025 a 2.5% en sus primeros tres partidos de 2026, mientras que su tasa de pases considerados de gran nivel aumentó de 4.4% a 5%.

Todavía tiene tiempo para cambiar la percepción

CBS Sports también recuerda que las estadísticas universitarias no determinan por sí solas el futuro de un quarterback en la NFL. Justin Herbert, Jordan Love y Anthony Richardson llegaron al Draft con aspectos cuestionables en sus números, pero sus herramientas físicas mantuvieron el interés de los equipos.

Manning, además, carga con expectativas particulares por pertenecer a una de las familias más reconocidas de la historia de la NFL. Su apellido, experiencia y talento físico hicieron que entrara a 2026 con la expectativa de ser considerado para el primer puesto del Draft.

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