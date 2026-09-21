Patrick Mahomes lanzó tres pases de anotación y consiguió 382 yardas por aire para liderar el triunfo de Kansas City por 33-30 sobre Indianapolis

Kansas City Chiefs cerró la Semana 2 de la NFL con una victoria de 33-30 sobre Indianapolis Colts, en un partido que tuvo emoción hasta los últimos minutos. Con este resultado, el equipo de Patrick Mahomes arrancó la temporada con marca de 2-0.

Patrick Mahomes vuelve a ser protagonista

Patrick Mahomes logró una buena actuación frente a Colts | AP

Patrick Mahomes fue nuevamente el motor de la ofensiva de Kansas City al lanzar para 382 yardas y tres pases de anotación. El quarterback encontró los espacios necesarios para mantener a los Chiefs al frente en un duelo que nunca estuvo definido.

Travis Kelce también tuvo una actuación importante para Kansas City, al terminar con 101 yardas por recepción y un touchdown. Kenneth Walker III complementó el ataque terrestre con 117 yardas, aportando una alternativa clave para mover las cadenas.

Los Chiefs, sin embargo, tuvieron que trabajar hasta el final para asegurar el triunfo. Indianapolis mantuvo el encuentro cerrado durante buena parte de la noche y dejó claro que su marca de 0-2 no refleja por completo lo mostrado en el terreno de juego.

Chiefs logró cerrar el encuentro y vencer a Colts para ponerse 2-0 | AP

Colts vuelve a quedarse cerca

Por Indianapolis, Jonathan Taylor fue el principal referente ofensivo al conseguir 92 yardas por tierra y dos anotaciones. El corredor mantuvo a los Colts dentro del partido y puso presión constante sobre la defensa de Kansas City.

El problema volvió a estar en los detalles durante los momentos decisivos. Indianapolis tuvo oportunidades para mantenerse en la pelea, pero terminó sufriendo su segunda derrota consecutiva de la campaña.

Con el triunfo, Kansas City se coloca con récord de 2-0 y empata en la cima del Oeste de la Conferencia Americana con Las Vegas Raiders. Los Chiefs comienzan así una temporada en la que nuevamente aparecen como uno de los equipos a seguir.

Jonathan Taylor logró una noche destacada ante Chiefs | AP

Para los Colts, el panorama queda en 0-2, aunque el equipo mostró argumentos para competir frente a uno de los conjuntos más fuertes de la NFL. Ahora deberá corregir los errores de cierre para transformar sus buenas actuaciones en victorias.