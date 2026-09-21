¡Purdy se luce! 49ers aplastan a Dolphins y mantienen paso perfecto en la NFL

San Francisco derrotó 35-13 a Miami con una actuación casi perfecta de Brock Purdy

Los San Francisco 49ers volvieron a demostrar su poder ofensivo y derrotaron 35-13 a los Miami Dolphins en el Levi's Stadium, en un partido que comenzó parejo, pero terminó convertido en una exhibición del conjunto local.

La figura de la tarde fue Brock Purdy, quien tuvo una actuación prácticamente impecable. El quarterback completó 20 de sus 22 envíos para 287 yardas, lanzó dos pases de touchdown y además consiguió una anotación por tierra. No sufrió capturas ni entregó el balón.

Miami incomoda, pero San Francisco golpea primero

Los Dolphins comenzaron intentando imponer condiciones y tuvieron la posesión durante buena parte del primer cuarto. De'Von Achane consiguió mover las cadenas con sus acarreos y Malik Willis utilizó constantemente sus piernas para extender las series ofensivas.

Sin embargo, Miami no consiguió transformar su dominio territorial en touchdowns. Después de una larga serie ofensiva, la defensiva de San Francisco logró contener a los visitantes y los obligó a conformarse con un gol de campo.

Los 49ers, en cambio, necesitaron menos para hacer daño. Una serie de 12 jugadas y 59 yardas terminó con Christian McCaffrey entrando a las diagonales desde una yarda para colocar el 7-0.

Christian McCaffrey celebra el avance de los 49 ante los Dolphins | AP

La diferencia volvió a ampliarse en el segundo cuarto. Purdy tomó el control de la ofensiva y, después de llevar a San Francisco hasta zona roja, decidió quedarse con el balón y correr dos yardas para conseguir el segundo touchdown de la tarde.

Miami respondió con otro gol de campo antes del descanso, pero la defensiva de los 49ers volvió a aparecer en los momentos importantes para evitar que los Dolphins convirtieran sus largas posesiones en anotaciones de seis puntos.

Al medio tiempo, San Francisco tenía una ventaja de 14-6, aunque Miami había conseguido mover el balón con mayor frecuencia. La historia estaba lejos de estar definida.

Brock Purdy a punto de lanzar el ovoide | AP

Brock Purdy y los 49ers rompen el partido

La segunda mitad fue completamente diferente. San Francisco salió del vestidor decidido a terminar con cualquier posibilidad de remontada y Purdy comenzó a encontrar espacios con facilidad.

En la primera serie del tercer cuarto, el quarterback conectó con George Kittle para una anotación de 12 yardas. La jugada coronó una ofensiva que recorrió 65 yardas y apenas necesitó cuatro jugadas para poner el marcador 21-6.

Kittle fue uno de los grandes protagonistas de la segunda mitad. El ala cerrada terminó con cuatro recepciones para 80 yardas y un touchdown, incluido un espectacular avance de 40 yardas que ayudó a cambiar el rumbo del encuentro.

San Francisco 49ers consiguió su segunda victoria de la temporada ante Dolphins | AP

Miami ya no encontró respuestas. La presión de San Francisco comenzó a aparecer constantemente sobre Willis y la defensiva local consiguió frenar los intentos de los Dolphins por regresar al partido.

Purdy volvió a responder en la siguiente serie y encontró a Kyle Juszczyk para un touchdown de seis yardas. En cuestión de minutos, los 49ers habían convertido una ventaja de ocho puntos en un contundente 28-6 y todavía había tiempo para una anotación más.

Christian McCaffrey volvió a entrar a las diagonales desde una yarda para completar una tercera anotación de San Francisco en el periodo. El marcador ya era 35-6 y el partido estaba prácticamente definido.

Con la ventaja amplia, San Francisco decidió darle descanso a Purdy y Mac Jones tomó los controles en el último cuarto.

Miami consiguió maquillar el resultado en los minutos finales gracias a una recepción de 77 yardas de Ryan Miller, quien aprovechó un espacio en la secundaria para poner el 35-13 definitivo.

El touchdown, sin embargo, llegó demasiado tarde para cambiar la historia del partido.

Brock Purdy terminó su actuación con números sobresalientes y sin una sola entrega de balón, mientras que la ofensiva de San Francisco consiguió touchdowns en sus primeras cinco series que terminaron en las diagonales.

Los 49ers colocaron su marca en 2-0 y volvieron a dejar una fuerte impresión después de haber derrotado a Los Angeles Rams en la Semana 1. San Francisco ya demostró que puede ganar con una ofensiva explosiva y una defensiva capaz de cerrar los partidos cuando más lo necesita.