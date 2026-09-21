La Semana 2 de la NFL comenzó a tomar forma desde el jueves, pero fue este domingo cuando llegaron varias de las historias que marcaron la jornada. Entre actuaciones individuales y momentos que cambiaron partidos.
Dak Prescott encabezó la lista después de convertirse en el máximo pasador de touchdown en la historia de los Dallas Cowboys. Mientras tanto, Caleb Williams encendió las alarmas en Chicago tras abandonar el partido ante Minnesota con una lesión.
En Cincinnati, Ja’Marr Chase protagonizó una de las atrapadas más espectaculares del año ante Houston. Además, Devin Lloyd firmó una actuación defensiva histórica con Carolina.
Dak Prescott hace historia con los Cowboys
Dak Prescott tuvo una tarde memorable ante Washington. El quarterback lanzó cuatro pases de anotación en la victoria de Dallas por 37-20 y terminó con 279 yardas tras completar 26 de sus 31 envíos.
El cuarto touchdown fue especialmente importante porque permitió a Prescott superar a Tony Romo como el quarterback con más pases de anotación en la historia de los Cowboys. Dak llegó a 249 touchdowns por aire, dejando atrás los 248 que acumuló Romo.
Caleb Williams se lesiona y aparecer la ‘maldición de Madden’
La preocupación llegó a Chicago durante el último cuarto del duelo ante Minnesota. Caleb Williams sufrió una lesión sin contacto aparente en el tendón de la corva derecho y tuvo que abandonar el encuentro ante los Vikings, que terminaron imponiéndose 9-3.
La lesión rápidamente volvió a poner sobre la mesa la llamada “maldición de Madden”, una superstición asociada a jugadores que aparecen en la portada del videojuego. Williams es el protagonista de Madden NFL 27.
Ja’Marr Chase protagoniza una atrapada espectacular
Ja’Marr Chase volvió a demostrar por qué es uno de los receptores más espectaculares de la NFL. Durante el triunfo de Cincinnati por 20-6 sobre Houston, el jugador realizó una recepción de 32 yardas para touchdown que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la jornada.
La jugada llegó en la primera mitad, cuando Joe Burrow encontró a Chase en una trayectoria profunda. El receptor tuvo que realizar un impresionante ajuste para completar la recepción y mantener los pies dentro del terreno de juego antes de ingresar a las diagonales.
Devin Lloyd firma una actuación defensiva histórica
Devin Lloyd fue protagonista de una exhibición defensiva en la contundente victoria de Carolina por 34-3 sobre Atlanta. El linebacker terminó el partido con nueve tacleadas, dos pases defendidos y dos tacleadas para pérdida de yardas.
Su actuación fue todavía más especial gracias a sus dos intercepciones. Con su actuación, Lloyd ingresó a un grupo muy reducido de linebackers que desde 1982 han conseguido en un mismo partido una captura y dos intercepciones, incluyendo una devolución de intercepción para touchdown. Se unió a Zach Brown, Karlos Dansby, Robert Jones y James Francis.
Jordan Love se mete en una lista junto a Patrick Mahomes
Jordan Love también dejó una marca importante durante la victoria de Green Bay por 20-17 sobre New York Jets. El quarterback lanzó dos pases de touchdown y no sufrió intercepciones en un partido que representó su inicio número 50 como profesional.
Con esa actuación, Love llegó a 19 partidos dentro de sus primeras 50 aperturas con al menos dos pases de touchdown y ninguna intercepción. De esta manera, superó las 18 ocasiones que consiguió Russell Wilson en el mismo periodo. La única marca que queda por delante pertenece a Patrick Mahomes, quien acumuló 22 partidos con esas características durante sus primeras 50 aperturas.