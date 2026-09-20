El mariscal de campo estableció una nueva marca con el equipo de la estrella solitaria

Dak Prescott sigue escribiendo historia con los Dallas Cowboys. Este domingo, el mariscal de campo lanzó cuatro pases de anotación en la victoria ante los Washington Commanders, con lo que rompió el récord de pases de touchdown de la franquicia, que hasta ahora ostentaba Tony Romo.

Prescott llegó al juego de Semana 2 con la misión de comandar a su equipo a una victoria luego de haber caído en su debut en la temporada ante los Giants y, lo hizo de la mejor manera posible. El qB de de 33 años, comenzó el juego con un pase de anotación de 3 yardas a CeeDee Lamb. Una conexión que se ha convertido en la más prolífica para el quarterback, ya que ha encontrado a Lamb en la zona de anotación en 37 ocasiones, más que a cualquier otro receptor en su carrera.

Dak Prescott llevando el balón por tierra ante los Commanders en la Semana 2 de NFL 2026 | AP

El mariscal de campo alcanzó la marca de 249 pases de anotación en su carrera con un envío de 12 yardas a su ala cerrada, Jake Ferguson. Este fue el segundo touchdown del día para Ferguson, quien previamente había recibido otro pase de 10 yardas de Prescott para anotar.

Tras los dos pases de anotación con Jake Ferguson, Prescott prácticamente había amarrado la victoria para los Cowboys, sin embargo, con una gran serie ofensiva, el QB encontró a Lamb con un pase de 24 yardas para poner el juego 37-20 y poder superar la marca que había dejado Tony Romo tras sus 156 juegos totales en su etapa con los Vaqueros.

Dak Prescott celebrando pase de anotación ante los Commanders | AP

Dak lidera a los Cowboys en casi todo

Tras superar la marca de pases de anotación, Prescott sólo tiene una categoría por superar y así ser el líder absoluto en todas las categorías posibles para un QB. El mariscal tiene los ojos puestos en la cantidad de victorias. El que fuera Novato Ofensivo del Año de la NFL en 2016 llegó al partido contra Washington con 83 triunfos en temporada regular.

El récord de victorias lo mantiene Troy Aikman, ganador de tres Super Bowls, con 94. En segundo lugar se encuentra Roger Staubach, campeón en dos ocasiones, con 85. A pesar de estos hitos individuales, los Cowboys no han logrado llegar a un partido de campeonato de la NFC desde que ganaron su quinto título de Super Bowl en la temporada de 1995.