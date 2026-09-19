Aaron Donald está de regreso la confirmarse que jugará con los Rams ante los Giants

Sean McVay confirmó que el defensivo volverá a disputar un partido de NFL este lunes, cuando Los Angeles Rams reciban a los New York Giants

Aaron Donald está de regreso luego de que Sean McVay confirmó que el defensivo jugará este lunes con Los Angeles Rams frente a los New York Giants, en el duelo de Monday Night Football de la Semana 2 de la NFL.

El regreso de Donald representa uno de los grandes atractivos del encuentro en el SoFi Stadium. El histórico defensivo volverá a disputar un partido oficial después de haberse alejado de los emparrillados.

Aaron Donald jugando partido de la NFL con Los Angeles Rams | AP

Aaron Donald vuelve después de dos temporadas

Donald no participó en el primer partido de los Rams esta campaña ante San Francisco 49ers en Australia. El equipo decidió que permaneciera en California mientras continuaba con su preparación para regresar a la actividad.

La confirmación llegó después de que el propio jugador señalara que el plan era enfrentar a los Giants. McVay respaldó sus palabras y dejó claro que Donald está listo para volver al terreno de juego.

Aaron Donald en conferencia de prensa | AP

El defensivo se retiró después de la temporada 2023, poniendo fin a una carrera en la que se convirtió en una de las grandes figuras de la franquicia. Durante su trayectoria consiguió 10 selecciones al Pro Bowl, ocho reconocimientos All-Pro y tres premios al Defensivo del Año.

Los Rams recuperan a una pieza clave

La vuelta de Donald llega en un momento importante para Los Angeles, que comenzó la temporada con una derrota ante San Francisco. Además, la defensiva perdió a Myles Garrett, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados tras someterse a una cirugía de rodilla.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

Ahora, Donald tendrá la oportunidad de regresar frente a los aficionados de los Rams en el SoFi Stadium. El encuentro ante los Giants está programado para este lunes 21 de septiembre dentro de la jornada de Monday Night Football.