NFL cambia sus reglas tras descubrir la estrategia de los Patriots con los pateadores

La liga modificó las reglas sobre las imágenes que pueden aparecer en las pantallas de los estadios durante goles de campo y puntos extra

La NFL modificó sus reglas para las pantallas de video durante los intentos de gol de campo y puntos extra, luego de que se descubriera una estrategia empleada durante años por los New England Patriots para intentar confundir a los pateadores rivales.

El recurso consistía en mostrar en la pantalla ubicada detrás de las diagonales una imagen que incluía los postes, generando una ilusión óptica desde la perspectiva del pateador. La táctica había sido legal bajo las reglas anteriores, pero ahora la liga decidió cerrar esa posibilidad.

Intento de patada en el estadio de los Patriots | Especial

La curiosa estrategia que quedó al descubierto

La maniobra salió a la luz después de una publicación del exintegrante de cuerpos de análisis Ryan Paganetti, quien revisó transmisiones de partidos de los Patriots durante aproximadamente una década. En ellas detectó un patrón en las imágenes utilizadas durante los intentos de los rivales.

Paganetti explicó que New England mostraba una toma All-22 invertida que incorporaba una segunda referencia de los postes. La imagen estaba desfasada respecto a los postes reales, lo que podía provocar una ilusión visual para el pateador que intentaba convertir el gol de campo.

Ya no se permitirá que la pantalla muestre los postes | Especial

El exentrenador de análisis también señaló que, en los 52 ejemplos que revisó, esa imagen no aparecía cuando los propios pateadores de New England intentaban sus goles de campo. Sin embargo, bajo las reglas de ese momento, el uso de la pantalla no representaba una infracción porque la imagen era estática.

La NFL pone fin a la posibilidad

Ahora la NFL estableció que los equipos deberán utilizar la misma imagen estática o el mismo ángulo All-22 para ambos equipos durante los intentos de gol de campo y puntos extra. La modificación fue comunicada a las 32 franquicias mediante un memorándum enviado el 7 de septiembre.

La liga ya prohibía imágenes que parpadearan, se movieran o mostraran efectos visuales durante estas jugadas. Con la nueva disposición, también se busca impedir que una franquicia utilice una imagen diferente dependiendo de quién esté realizando el intento.

Gillette Stadium, casa de los Patriots | Especial