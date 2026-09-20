Pato O’Ward invitado de lujo en el Commanders vs. Commanders de la Semana 2 de la NFL

El piloto regiomontano estuvo presente en el AT&T Stadium para presenciar el duelo entre Dallas y Washington, donde convivió con jugadores

Pato O’Ward aprovechó el domingo para hacer una pausa en las pistas y vivir de cerca la NFL. El piloto mexicano estuvo en el AT&T Stadium para presenciar el encuentro entre los Dallas Cowboys y Washington Commanders, correspondiente a la Semana 2.

Antes del inicio del partido, el regiomontano bajó al terreno de juego, donde tuvo la oportunidad de saludar y conversar con algunos jugadores de los Cowboys. Su presencia no pasó desapercibida en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

Pato O’Ward charló con Jerry Jones | @SomosCowboys

Pato O’Ward se encuentra con Jerry Jones

Uno de los momentos más destacados de la visita ocurrió cuando O’Ward coincidió con Jerry Jones, propietario y presidente de los Dallas Cowboys. Ambos sostuvieron una charla durante algunos minutos previo al arranque del encuentro.

La relación entre el piloto mexicano y Jones no es nueva, pues ambos estuvieron vinculados este año por el debut del Gran Premio de Arlington de IndyCar. El empresario incluso había destacado anteriormente la intensidad y el estilo competitivo de O’Ward.

Después de su recorrido por el campo y los encuentros con integrantes de los Cowboys, O’Ward se dirigió a uno de los palcos del AT&T Stadium. Desde ahí siguió las acciones del partido entre Dallas y Washington, disfrutando de una jornada diferente fuera del automovilismo.

Pato O’Ward charló con varios elementos de los Cowboys antes del juego | @SomosCowboys

O’Ward cerró la temporada de IndyCar en cuarto luga

La visita a Dallas llega después de que el mexicano concluyera su temporada 2026 de IndyCar con una cuarta posición en el campeonato. O’Ward acumuló 522 puntos en 18 carreras, además de conseguir tres victorias y 10 resultados dentro del Top 5.

Su última carrera fue el Mission Foods Grand Prix of Monterey, donde terminó en el undécimo lugar. Con ese resultado, el piloto de Arrow McLaren cerró una campaña en la que también consiguió 11 finales dentro del Top 10 y lideró 238 vueltas.

Pato O’Ward en Nashville | TWITTER @PatricioOWard