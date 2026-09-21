La NFL sigue su curso en la Temporada 2026 y, ahora, la Semana 3 presenta una cartelera cargada de emociones y grandes encuentros. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre y terminará hasta el lunes 28, con los 32 equipos entrando nuevamente en acción durante la segunda fecha de la campaña.
Las emociones estarán a flor de piel cuando los Green Bay Packers se enfrenten a los Falcons de Atlanta en el primer juego de la Semana 3 en actividad del Thursday Night Football.
Uno de los principales atractivos llegará en el Sunday Night Football, cuando los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se enfrenten en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro.
Otro gran choque será el de los Denver Broncos contra Los Ángeles Rams en uno de los mejores estilos de juego y por la calidad de los jugadores que saltarán al campo de juego.
El domingo concentrará la mayor cantidad de encuentros con 14 partidos repartidos en tres horarios. Desde las 11:00 horas habrá ocho compromisos simultáneos, antes de dar paso a los juegos vespertinos y cerrar con el tradicional Sunday Night Football.
¿A qué hora son los partidos de la Semana 3 de la NFL en México?
Jueves 24 de septiembre
Green Bay Packers vs. Atlanta Falcons | 18:15 horas
Domingo 27 de septiembre | 11:00 horas
Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots
New York Giants vs. Tennessee Titans
Washington Commanders vs. Seattle Seahawks
Detroit Lions vs. New York Jets
Cleveland Browns vs. Carolina Panthers
Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs
Buffalo Bills vs. Los Angeles Chargers
Indianapolis Colts vs. Houston Texans
Los juegos de la tarde comenzarán a las 14:05 horas, donde veremos a los San Francisco 49ers ir en contra de los Arizona Cardinals en busca de seguir el buen paso con el que arrancaron la temporada, al igual que los Buccaneers contra los Vikings; 20 minutos después veremos el choque entre Saints vs. Raiders y el encuentro internacional entre Cowboys y Ravens.
Domingo 27 de septiembre | 14:05/14:25 horas
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals
Tampa Bay Buccaneers vs. Minnesota Vikings
New Orleans Saints vs. Las Vegas Raiders
Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens
Para cerrar la semana 3 de la NFL, el último juego del Sunday Night Football entre Los Ángeles Rams y Denver Broncos a las 18:20 horas y el juego del Monday Night Football entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles.
Domingo 27 de septiembre | 18:20 horas
Los Ángeles Rams vs. Denver Broncos
Lunes 28 de septiembre | 18:15 horas
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles