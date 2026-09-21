La mejor liga del mundo sigue con actividad y se encamina a su tercera semana de actividad

La NFL sigue su curso en la Temporada 2026 y, ahora, la Semana 3 presenta una cartelera cargada de emociones y grandes encuentros. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre y terminará hasta el lunes 28, con los 32 equipos entrando nuevamente en acción durante la segunda fecha de la campaña.

Las emociones estarán a flor de piel cuando los Green Bay Packers se enfrenten a los Falcons de Atlanta en el primer juego de la Semana 3 en actividad del Thursday Night Football.

Uno de los principales atractivos llegará en el Sunday Night Football, cuando los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se enfrenten en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro.

Baltimore Ravens | AP

Otro gran choque será el de los Denver Broncos contra Los Ángeles Rams en uno de los mejores estilos de juego y por la calidad de los jugadores que saltarán al campo de juego.

El domingo concentrará la mayor cantidad de encuentros con 14 partidos repartidos en tres horarios. Desde las 11:00 horas habrá ocho compromisos simultáneos, antes de dar paso a los juegos vespertinos y cerrar con el tradicional Sunday Night Football.

Denver consigue TD ante Jacksonville y empata el juego | AP

¿A qué hora son los partidos de la Semana 3 de la NFL en México?

Jueves 24 de septiembre

Green Bay Packers vs. Atlanta Falcons | 18:15 horas

Domingo 27 de septiembre | 11:00 horas

Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots

New York Giants vs. Tennessee Titans

Washington Commanders vs. Seattle Seahawks

Detroit Lions vs. New York Jets

Cleveland Browns vs. Carolina Panthers

Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs

Buffalo Bills vs. Los Angeles Chargers

Indianapolis Colts vs. Houston Texans

Los juegos de la tarde comenzarán a las 14:05 horas, donde veremos a los San Francisco 49ers ir en contra de los Arizona Cardinals en busca de seguir el buen paso con el que arrancaron la temporada, al igual que los Buccaneers contra los Vikings; 20 minutos después veremos el choque entre Saints vs. Raiders y el encuentro internacional entre Cowboys y Ravens.

San Francisco 49ers consiguió su segunda victoria de la temporada ante Dolphins | AP

Domingo 27 de septiembre | 14:05/14:25 horas

San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals

Tampa Bay Buccaneers vs. Minnesota Vikings

New Orleans Saints vs. Las Vegas Raiders

Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens

Para cerrar la semana 3 de la NFL, el último juego del Sunday Night Football entre Los Ángeles Rams y Denver Broncos a las 18:20 horas y el juego del Monday Night Football entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles.

Cowboys sumó una valiosa victoria en el inicio de temporada | AP

Domingo 27 de septiembre | 18:20 horas

Los Ángeles Rams vs. Denver Broncos

Lunes 28 de septiembre | 18:15 horas

Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles