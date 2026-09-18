Con un triplete de Michael Olise y el gol 100 de Harry Kane en Bundesliga, el gigante bávaro propinó una goleada de escándalo

Una auténtica exhibición ofensiva se vivió sobre el césped del Allianz Arena. Bayern Múnich no tuvo piedad y aplastó 7-0 a Union Berlin en un duelo de un solo lado, resultado que profundiza la crisis del conjunto visitante al firmar el peor inicio de su historia dentro de una campaña de la Bundesliga, sumando apenas un punto de nueve posibles en las primeras tres jornadas del campeonato.

Bayern Múnich vs Union Berlin l AP

El festín muniqués comenzó a gestarse desde la primera mitad tras una recuperación rápida de Alphonso Davies en salida, el canadiense cedió para Jamal Musiala, quien recortó hacia el centro y sacó un potente disparo cruzado desde el borde del área que se guardó en el rincón más alejado para su primer tanto del año.

Minutos después, Michael Olise fue derribado en el área por Felix Uduokhai para que se decretara la pena máxima. Harry Kane tomó la responsabilidad y engañó a Frederik Rønnow para poner el 2-0, alcanzando así los 100 goles en Bundesliga en solo 98 partidos, la cifra más rápida en la historia del torneo.

Michael Olise hace un triplete l AP

Antes de irse al descanso, la recompensa llegó para el propio Olise. Tras un rechace de Rønnow a remate de Musiala, el balón le quedó servido al atacante francés en la frontal del área, quien definió de primera intención para colocar la pelota en la escuadra superior derecha y mandar el juego 3-0 al vestidor.

Exhibición histórica de Michael Olise para sellar el triplete

Para la parte complementaria, el huracán bávaro no bajó los decibeles. Olise volvió a frotar la lámpara picando un centro preciso al corazón del área para que Harry Kane firmara su doblete de la noche mediante un potente testarazo raso que significó el 4-0.

Momentos más tarde, Ismael Saibari se sumó a la fiesta al marcar su primer gol en el circuito alemán, Davies tocó para el marroquí, quien giró, dejó atrás a Leopold Querfeld por velocidad y batió al guardameta con un remate ajustado al primer poste.

Penal cobrado por Harry Kane l AP

El festival del Bayern Múnich continuó cuando Tom Bischof habilitó por arriba a Olise, quien anticipó a Rønnow en la salida para definir a puerta vacía y colocar el sexto en el marcador.