El 'Vasco' aterrizó en suelo ibérico para tomar las riendas del conjunto español

Javier Aguirre arribó a territorio español para asumir formalmente la dirección técnica del Valencia, institución a la que busca rescatar de los últimos puestos de la clasificación. A su llegada, el experimentado estratega mexicano dejó en claro el entusiasmo y la responsabilidad que representa tomar el banquillo de un histórico de LaLiga.

Javier Aguirre previo a su vuelo a España para dirigir a Valencia | GINA SÁNCHEZ

El 'Vasco' compartió sus primeras impresiones al pisar suelo valencianista, destacando el peso institucional del club: "He venido aquí por la historia del VCF. Para mí era... 'buah' el Valencia. Es un fortín. Su historia, su afición... Todo menos la prensa". Asimismo, al ser cuestionado sobre el tiempo que le resta en los banquillos, el DT de 67 años comentó entre risas: "No sé si será mi último baile... lo que diga Silvia", en referencia a su esposa.

El estratega es consciente del panorama que afronta el equipo, ubicado en la penúltima posición del torneo con cuatro unidades en siete fechas. "Espero mucho trabajo, queda muchas ligas pero queda mucho que hacer. La plantilla tiene calidad para no estar sufriendo", enfatizó el técnico, confiriéndole confianza a la nómina actual para revertir el mal momento.

Así fue el primer día de entrenamiento de Aguirre en el Valencia

La actividad para el estratega comenzó de inmediato tras desembarcar sobre las 09:30 horas en el aeropuerto de Manises. Aguirre se trasladó directo a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde ya se encontraban sus auxiliares Pol Llorente y Toni Amor. El 'Vasco' saludó al plantel en el vestidor y posteriormente saltó al césped acompañado por Braulio Vázquez, nuevo director deportivo de la entidad.

El estratega dispondrá de un margen de dos semanas de trabajo antes de su debut oficial, pactado para el 11 de octubre frente al Racing de Santander en El Sardinero, no sin antes ser presentado oficialmente el próximo lunes sobre la cancha del Estadio de Mestalla.

¿Cómo es su contrato con el Valencia?

El vínculo contractual de Javier Aguirre con el conjunto blanquinegro contempla una estructura por objetivos y rendimiento inmediato. El convenio inicial establece la firma por una temporada, teniendo la opción de extenderse por un año más, en caso de lograr la clasificación a la Europa League.

Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Por otra parte, el acuerdo incluye un candado de rendimiento para la primera mitad de la campaña. El contrato estipula una cláusula de salida sin costo que se activaría si el club se mantiene en puestos de descenso para la Jornada 19 del campeonato.