Se ha hecho oficial la llegada de Javier Aguirre como director técnico del Valencia; el entrenador mexicano vuelve a España tras disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.
Y respecto a la llegada del "Vasco", Óscar "Conejo" Pérez simplemente destacó sus elogios para el entrenador asegurando que es de los mejores que podido dar México y le desea lo mejor.
¿Qué dijo el Conejo Pérez?
"Para mi gusto es uno de los mejores entrenadores que ha dado México, la mayor parte de su carrera ha sido en Europa, y bueno al final siempre va estar a la visa de todos esos equipos en España", resaltó ante los micrófonos durante un evento.
Finalmente, Óscar Pérez lanzó sus buenos deseos para este nuevo proyecto: "Hoy tiene un gran reto, tiene mucha experiencia, desearle lo mejor y que bueno que le vaya muy bien allá.
Vasco Aguirre es nuevo DT del Valencia
Después de cerca de dos semanas de rumores, negociaciones y gran expectativa, finalmente el Valencia anunció de manera oficial la contratación de Javier Aguirre como su nuevo entrenador para la presente temporada.
De acuerdo al comunicado del conjunto "Che" el contrato que los vincula es hasta el final de temporada con opción a extenderlo; el mexicano llega en busca de sacar al equipo de los últimos lugares.
"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional", destaca el anuncio.
Asimismo, destacaron el día de su presentación: "Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla".