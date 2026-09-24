Conejo Pérez elogia a Javier Aguirre tras llegada al Valencia: "Es de los mejores que ha dado México"

El exportero habló sobre el nuevo desafío que tendrá el DT

Se ha hecho oficial la llegada de Javier Aguirre como director técnico del Valencia; el entrenador mexicano vuelve a España tras disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Y respecto a la llegada del "Vasco", Óscar "Conejo" Pérez simplemente destacó sus elogios para el entrenador asegurando que es de los mejores que podido dar México y le desea lo mejor.

Óscar 'Conejo' Pérez, exportero mexicano, en su etapa como parte del cuerpo técnico de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo el Conejo Pérez?

"Para mi gusto es uno de los mejores entrenadores que ha dado México, la mayor parte de su carrera ha sido en Europa, y bueno al final siempre va estar a la visa de todos esos equipos en España", resaltó ante los micrófonos durante un evento.

Finalmente, Óscar Pérez lanzó sus buenos deseos para este nuevo proyecto: "Hoy tiene un gran reto, tiene mucha experiencia, desearle lo mejor y que bueno que le vaya muy bien allá.

Javier Aguirre previo a su vuelo a España para dirigir a Valencia | GINA SÁNCHEZ

Vasco Aguirre es nuevo DT del Valencia

Después de cerca de dos semanas de rumores, negociaciones y gran expectativa, finalmente el Valencia anunció de manera oficial la contratación de Javier Aguirre como su nuevo entrenador para la presente temporada.

Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana | MEXSPORT

De acuerdo al comunicado del conjunto "Che" el contrato que los vincula es hasta el final de temporada con opción a extenderlo; el mexicano llega en busca de sacar al equipo de los últimos lugares.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional", destaca el anuncio.