Estas son las grandes figuras que se estrenan como DT's en esta Fecha FIFA

Desde Zinedine Zidane con Francia hasta Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Comienza la primera Fecha FIFA tras la resaca de la Copa del Mundo 2026 y varias selecciones están por iniciar un nuevo proyecto con grandes figuras como entrenadores rumbo al Mundial 2030.

Es por eso que en RÉCORD repasamos a los grandes nombres que figuraron en el futbol de la élite y hoy buscan dar el salto con sus respectivas representativos, desde Zinedine Zidane con Francia hasta Rafa Márquez con la Selección Mexicana.

Xavi Hernández y Jürgen Klopp | ESPECIAL / AP

Zinedine Zidane (Francia)

Tras varios años de especulaciones Zinedine Zidane fue nombrado como entrenador de Francia para sustituir la salida de Didier Deschamps que vio por terminado su ciclo con el cuarto puesto en Norteamérica.

El Campeón del Mundo con Francia en 1998 fue anunciado de forma oficial como el nuevo estratega de 'Les Bleus' hace algunas semanas y ahora hará su debut en el banquillo cuando el seleccionado se enfrente a Turquía en la Nations League.

Michael Olise con Zinedine Zidane en la Selección de Francia | AP

Jürgen Klopp (Alemania)

Jürgen Klopp toma el cargo como DT de Alemania, tras la eliminación ante Paraguay apenas en los Dieciseisavos de Final del Mudnial 2026 y que significó un nuevo golpe para una de las selecciones más exitosas de la historia.

El alemán vuelve después de dos años de ausencia en los banquillo luego de su exitoso paso en el Liverpool de Inglaterra; el juego en que se estrenará será ante los Países Bajos que tendrá otra figura en su banquillo.

Jürgen Klopp entrenador de Alemania | AP

Xavi Hernández (Países Bajos)

Xavi Hernández arriba a los Países Bajos como el sucesor de Ronald Koeman quien dejó el puesto tras la derrota en penales contra Marruecos dentro de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

El español de 46 años de edad volverá a los banquillos luego de no haber dirigido desde su salida del Barcelona en 2024, esta será la primera vez en casi 50 años que la selección neerlandesa deposita confianza en un DT extranjero, y su primera aparición se dará ante Alemania en el Johan Cruijff Arena.

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP

Diego Forlán (Uruguay)

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) tomó cartas en el asunto tras la desastrosa Copa del Mundo para "La Garra Charrúa" y tras la salida de Marcelo Bielsa tomaron la decisión de nombrar a Diego Forlán como nuevo DT de la Selección de Uruguay.

El exdelantero asumió una doble responsabilidad institucional al tomar las riendas tanto del combinado Sub-20 como de la escuadra Mayor y en esta Fecha FIFA hace su presentación en el banquillo cuando 'La Celeste' se mida en amistoso a Japón.

Rafa Márquez (México)

Rafa Márquez Álvarez inició oficialmente comenzó su etapa como director técnico de la Selección Mexicana luego de ser el auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el Mundial 2026.

Como se tenía estipulado previo a la justa veraniega el histórico Rafael Márquez su convirtió en el DT con el proyecto con miras a la Copa del Mundo de 2030. La presentación de 'Kaiser' será ante Colombia en Estados Unidos.

Cuerpo técnico de Rafa Márquez | IMAGO7