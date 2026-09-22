El parón internacional llega en un momento donde Universidad Nacional busca conexión y ritmo en su plantel

La Fecha FIFA obligará a la Liga MX a tener un calendario más apretado, especialmente para la Jornada 10 en la que Pumas enfrentará al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario sin cuatro de sus jugadores estelares.

¿Cómo afecta a Pumas la Fecha FIFA?

Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Robert Morales fueron convocados por sus respectivas selecciones para este parón internacional, que obligará a Esteban Solari a encontrar alternativas para no sufrir las bajas de estos elementos.

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7

El técnico argentino aseguró que el parón se ubicó en una fecha que les perjudica, sin embargo, confía en los elementos que reemplazarán a los jugadores que se van con sus selecciones.

Adalberto Carrasquilla jugando con alta intensidad en el Chivas vs. Pumas | MEXSPORT

Pumas no ha podido contar con plantel completo

Pumas ha atravesado una situación compleja a lo largo del torneo, pues no ha contado con su plantel completo por lesiones, como la de Sebastián Córdova y recientemente la de Álvaro Angulo, quien ya hizo su regreso en el duelo ante Atlas.

Esteban Solari durante un partido de Liga MX al frente de Pumas | MEXSPORT

Mientras el equipo de Solari busca acoplarse, la Fecha FIFA frena a Pumas para buscar esa conexión que únicamente los partidos continuos entre los mismos jugadores brindan. Poco a poco el argentino también define a su once ideal.