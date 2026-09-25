La Selección Mexicana ya está en Baltimore para el debut de Rafa Márquez

El Tri llegó este jueves a Maryland previo a su compromiso contra la Selección de Colombia

La Selección Mexicana ya está en Baltimore. El equipo nacional arribó a la ciudad estadounidense, donde este sábado enfrentará a Colombia en el primer partido de la nueva etapa bajo las órdenes de Rafael Márquez.

A su llegada, el Tricolor fue recibido por pocos aficionados, quienes aprovecharon el momento para acercarse a los jugadores y llevarse algunos recuerdos. Erik Lira y Santiago Giménez fueron de los futbolistas que se detuvieron para firmar autógrafos.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo a su partido en Baltimore | IMAGO 7

El duelo ante los cafetaleros marcará el inicio de la era de Rafa al frente del Tricolor, por lo que el estratega tendrá la oportunidad de comenzar a poner en práctica sus primeras ideas con el equipo nacional.

México llegó a Baltimore con 24 jugadores disponibles para este compromiso, luego de que César Montes causara baja de la convocatoria debido a la lesión que arrastra.

Las bajas de la Selección Mexicana en Baltimore

El defensor del Lokomotiv de Moscú viajó este jueves desde México rumbo a Rusia para continuar con el proceso de rehabilitación de su desgarre en el glúteo, por lo que no estará disponible para el encuentro ante Colombia.

El encuentro se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, donde el Tricolor buscará comenzar con el pie derecho esta nueva etapa.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo a su partido en Baltimore | IMAGO 7

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

México y Colombia se enfrentarán este sábado 26 de septiembre a las 19:00 hrs. La primera prueba de la era de Rafael Márquez está a la vuelta de la esquina.

El día de mañana El tricolor abrirá sus puertas para los medios de comunicación donde podrán presenciar el entrenamiento, conferencia de prensa y zona mixta.