¿Qué sanciones puede recibir el Manchester City por infringir las reglas financieras de la Premier League?

Estos son los posibles castigos que los Citizens pueden afrontar por todas sus infracciones financieras

Manchester City fue declarado culpable por 114 de las 115 infracciones financieras que la liga presentó en su contra, de acuerdo con información publicada por The Athletic. La resolución fue emitida por una comisión independiente, por lo que todavía no se han emitido las sanciones correspondientes.

Los Citizens siempre negaron las acusaciones de presuntas violaciones a sus normas financieras durante un periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, algo que sostuvieron con presuntas pruebas para defender su postura, mientras que el proceso legal se extendió durante varios años debido a la cantidad de documentación analizada y la complejidad del expediente.

Floyd Samba, en festejo de gol, con Manchester City, en la EFL Cup | AP

¿Qué sanciones puede recibir el Manchester City?

Dentro del reglamento de la Premier League existen distintas posibilidades para castigar a un club declarado responsable de infracciones. Entre las opciones aparecen:

Multas económicas

Deducción de puntos

Suspensión de partidos

Restricciones relacionadas con registros de jugadores e incluso una posible expulsión de la competición

Todas estas opciones serán dependiendo de la gravedad de la resolución que llegue el comité de la liga inglesa.

Una de las medidas que han sonado para el club sería la reducción de puntos, ya que este tipo de sanción ha sido utilizada recientemente en casos relacionados con incumplimientos financieros.

También existe la posibilidad de que una sanción deportiva tenga efectos sobre temporadas anteriores. Los últimos reportes señalan que una deducción de puntos podría aplicarse de manera retrospectiva, lo que abriría el debate sobre títulos obtenidos durante el periodo investigado.

Manchester City campeón de la Carabao Cup | AP

¿Cuándo se conocería la sanción?

La comisión independiente primero deberá completar la fase de sanciones y, posteriormente, el club podrá recurrir la decisión dentro de los mecanismos establecidos.

El proceso podría extenderse debido a la intención del Manchester City de apelar el veredicto. El club ha insistido desde que recibió los cargos en 2023 en que defenderá su posición utilizando las vías legales disponibles.

El club deberá esperar la determinación final del organismo independiente y el resultado de una eventual apelación antes de conocer el alcance definitivo de las medidas. La investigación que comenzó en 2023 entra ahora en una nueva etapa, con el futuro deportivo y financiero del Manchester City bajo análisis.