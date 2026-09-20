El cuadro de Enzo Maresca derrotó 5-3 al equipo de Régis Le Bris

En una tarde histórica, el Manchester City se impuso de manera contundente al Sunderland, duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League. El conjunto de Enzo Maresca no solo se llevó los tres puntos sino que se colocó en el primer lugar del campeonato, además de contar con un nuevo récord goleador de Haaland.

Equipo del Manchester city | AP

¿Qué hizo Erling Haaland?

El delantero del City y de la Selección de Noruega no solo colaboró en uno de los cinco goles del torneo, sino que su tanto significó una marca importante en el futbol inglés. Tras marcar al Sunderland, Haaland oficialmente le marcó al menos un gol a todos los equipos de la Premier League, esto en apenas cuatro años.

Desde su llegada al equipo de los Ciudadanos, el Androide se ha convertido en uno de los goleadores más imponentes no solo de la liga inglesa, sino de todo el mundo. En la actual temporada con solo cinco juegos disputados, Haaland cuenta con cinco tantos.

En su cuenta personal, el noruego suma un total de 386 juegos oficiales con el conjunto del City, en ellos ha logrado marcar 303 goles, además de dar 59 asistencias. En su palmarés durante su estancia en Manchester el Androide ya cuenta con dos Premier League, una FA Cup, una Community Shield y una copa de la Liga; Internacionalmente suma una Champions League y una Supercopa de Europa.

Erling Haaland pone a ganar al City | AP

Manchester City, líder

El Manchester City vivió una auténtica montaña rusa en su duelo ante Sunderland, pero terminó quedándose con una victoria por 5-3 en la Premier League. La noche tuvo un protagonista especial: Enzo Fernández, quien se estrenó como goleador con la camiseta de los Citizens y lo hizo de manera espectacular. Apenas al minuto nueve, el argentino tomó una pelota parada al borde del área, acomodó el disparo por fuera de la barrera y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

La alegría, sin embargo, duró muy poco para el conjunto de Manchester. Apenas tres minutos después, Sunderland encontró el empate y dejó claro que no estaba dispuesto a regalarle el partido al cuadro local. El City volvió a ponerse arriba al 29’ gracias a Rayan Cherki, aunque la respuesta visitante llegó nuevamente cuatro minutos más tarde para colocar el 2-2. Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al descanso, apareció Antoine Semenyo al 43’ para devolverle la ventaja al Manchester City.

Manchester City vs Sunderlan, Premier League | AP

El segundo tiempo mantuvo el ritmo frenético y volvió a tener a Semenyo como protagonista. El delantero apareció nuevamente al minuto 57 para marcar su doblete y colocar el 4-2, aunque Sunderland no bajó los brazos. Dos minutos después, Brian Brobbey aprovechó para descontar y poner nuevamente al conjunto visitante a un solo gol de distancia. Con el marcador abierto y el encuentro convertido en un intercambio constante de ataques, el City encontró el golpe definitivo en los minutos finales.

Al 81’, Erling Haaland apareció para terminar con la incertidumbre y marcar el quinto tanto del Manchester City, sellando el 5-3 definitivo. Más allá de la lluvia de goles, la jornada quedará marcada para Enzo Fernández, quien celebró por primera vez desde su llegada al conjunto inglés procedente del Chelsea. El mediocampista argentino, campeón del mundo, comenzó así una nueva etapa goleadora con los Citizens después de convertirse en uno de los fichajes más importantes del último mercado, en una transferencia de 146 millones de euros.