Santiago Arias se retractó en sus declaraciones tras la derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque

Otro escándalo de corrupción sacude al futbol en la Conmebol. Luego que Cienciano quedó eliminado contra Montevideo City Torque en Cuartos de Final de la Copa Sudamericana el pasado jueves 17 de septiembre, Santiago Arias aseguró que hubo un intento de soborno con los jugadores del conjunto peruano.

El futbolista uruguayo acusó al presidente del club uruguayo de ofrecer dinero a los rivales para que se hicieran expulsar e incluso afirmó que podía dar detalles del monto ofrecido. "El presidente de ellos (Montevideo City Torque) anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".

Santiago Arias en el partido de Cienciano contra Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana | AP

"Es muy fuerte la verdad. Por eso digo que la pasión no se compra. Obviamente mis compañeros y yo rechazamos rotundamente eso", fueron las palabras de Arias a Jax Latin Media tras la derrota de Cienciano. Sin embargo, este fin de semana el jugador se retractó y ofreció disculpas por sus fuertes acusaciones.

Así fueron las disculpas de Santiago Arias

Por medio de un video en redes sociales, Arias leyó un comunicado en el cual dejó sin efecto sus dichos iniciales. "Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico, que no correspondía a la realidad de los hechos, y que no debí haberla realizado ni difundido públicamente".

Partido de Cienciano contra Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana | AP

"Dejo sin efecto en forma total y definitiva cualquier manifestación realizada por mí, verbal, escrita o a través de cualquier medio de comunicación o red social, respecto de dicho supuesto llamado y ofrecimiento", declaró el jugador charrúa, quien llegó a Cienciano en enero de 2025 procedente de Alianza Atlético Sullana.

Arias ofreció disculpas por sus acusaciones

De igual forma, señaló que lamenta el impacto negativo que pudieron tener sus palabras. "Quiero expresar mis más sinceras disculpas al Director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones, por el perjuicio moral, institucional y reputacional que las mismas pudieron ocasionar", finalizó. .