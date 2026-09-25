Bomba en la Premier League: Declaran culpable al Manchester City en casi todos los cargos financieros

Se halló culpable al conjunto de los 'Citizens' en 114 de las 115 acusaciones por violar las normas financieras de la liga inglesa

En una resolución histórica para el futbol mundial, el Manchester City fue hallado culpable en casi la totalidad de las acusaciones presentadas por la Premier League en relación con la violación de sus reglamentos de Juego Limpio Financiero y Sostenibilidad, según un informe publicado por el medio especializado The Athletic.

Erling Haaland con el Manchester City | AP

De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso citadas por el medio británico, el club 'Skyblue' resultó culpable en 114 de los 115 cargos que pesaban en su contra, luego de una investigación iniciada en febrero de 2023 sobre sus operaciones financieras entre los años 2009 y 2018.

Las acusaciones abarcaban la falta de entrega de información financiera precisa, irregularidades en pagos a futbolistas y entrenadores, así como el incumplimiento del Fair Play Financiero de la UEFA y las reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) del torneo local.

Trofeo de la Premier League l AP

A pesar del veredicto, las sanciones correspondientes aún no son determinadas por la comisión independiente y todas las opciones se mantienen sobre la mesa.

¿A qué castigos se enfrenta el club?

Bajo el reglamento de la Premier League (Regla W.51), el panel sancionador dispone de un amplio abanico de medidas:

Reprensiones formales y multas económicas.

Deducción de puntos (que podría aplicarse en temporadas futuras o de manera retroactiva).

La expulsión directa de la Premier League en el escenario más severo.

Equipo del Manchester City en Premier League | AP