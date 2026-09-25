En una resolución histórica para el futbol mundial, el Manchester City fue hallado culpable en casi la totalidad de las acusaciones presentadas por la Premier League en relación con la violación de sus reglamentos de Juego Limpio Financiero y Sostenibilidad, según un informe publicado por el medio especializado The Athletic.
De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso citadas por el medio británico, el club 'Skyblue' resultó culpable en 114 de los 115 cargos que pesaban en su contra, luego de una investigación iniciada en febrero de 2023 sobre sus operaciones financieras entre los años 2009 y 2018.
Las acusaciones abarcaban la falta de entrega de información financiera precisa, irregularidades en pagos a futbolistas y entrenadores, así como el incumplimiento del Fair Play Financiero de la UEFA y las reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) del torneo local.
A pesar del veredicto, las sanciones correspondientes aún no son determinadas por la comisión independiente y todas las opciones se mantienen sobre la mesa.
¿A qué castigos se enfrenta el club?
Bajo el reglamento de la Premier League (Regla W.51), el panel sancionador dispone de un amplio abanico de medidas:
Reprensiones formales y multas económicas.
Deducción de puntos (que podría aplicarse en temporadas futuras o de manera retroactiva).
La expulsión directa de la Premier League en el escenario más severo.
Tras la filtración del veredicto, un portavoz del Manchester City declaró a The Athletic que el proceso "sigue en marcha y sujeto a estricta confidencialidad", manteniendo la postura firme del club desde febrero de 2023 sobre contar con un cuerpo de pruebas irrefutables para respaldar su inocencia. Se prevé que la entidad mancuniana presente una apelación formal ante las autoridades competentes.