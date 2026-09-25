El primer XI de Rafa Márquez con la Selección Mexicana: Caras nuevas ante Colombia

Con solo siete sobrevivientes del Mundial respecto al proceso anterior y ausencias de peso como la de Raúl Jiménez

El primer 11 de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comienza a mostrar una diferencia respecto al equipo que cerró la Copa del Mundo con Javier Aguirre.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Y es que, del cuadro que inició ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial, únicamente Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora y Roberto Alvarado aparecen entre los elementos que han sido considerados para el primer partido de Márquez.

Para el duelo ante Colombia, programado para este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Márquez prepara un XI con varias caras conocidas.

Raúl Rangel se mantendría en la portería, mientras que Jesús Gallardo y Johan Vásquez formarían parte de la defensa.

La zaga tendría además una novedad con Israel Reyes, mientras que Denzell García aparece como otra de las apuestas del nuevo cuerpo técnico. En el mediocampo, Erik Lira y Gilberto Mora volverían a tener un papel importante, después de haber sido titulares con Aguirre en el Mundial.

Uno de los puestos que todavía presenta una duda es el acompañante de Lira y Mora. Luis Chávez o Álvaro Fidalgo son las opciones que se perfilan para completar el mediocampo del Tricolor.

Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En ataque, Roberto Alvarado conservaría su lugar, mientras que Hirving Lozano aparece como una de las principales novedades. Al frente también se perfila Armando González.