Ivar Sisniega vuelve a ausentarse del Tri; ¿qué sucede con el presidente de la FMF?

La ausencia de Ivar Sisniega en la gira del Tri alimentó las versiones sobre su salida de la FMF

​No existe ninguna señal para pensar, por el momento, que la ausencia de Ivar Sisniega en la gira de la Selección Nacional se deba a que pronto podría dejar el organismo, aunque esa especulación se ha mantenido en la última semana.

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¿Seguirá al frente de la Federación?

​En medio de las elucubraciones sobre la continuidad de Ivar Sisniega al frente de la Federación Mexicana de Futbol, llama la atención saber si, para el arranque de la era de Rafael Márquez en el equipo nacional, era imperante su presencia para atender de cerca todas las necesidades del cuadro mexicano.

​Sin embargo, RÉCORD pudo saber que el tema no pasa por un alejamiento sistemático, sino más bien porque el dirigente rediseña un proyecto de la FMF; por lo tanto, seguirá al frente del organismo hasta donde la institución lo requiera.

Ivar Sisniega | MEXSPORT

​La primera señal de alarma se encendió con su ausencia en la presentación oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección. Mientras la versión institucional en los pasillos apuntaba a que se encontraba en un periodo vacacional, en el medio se interpretó como un síntoma claro de distanciamiento o exclusión deliberada; no obstante, este medio pudo confirmar que efectivamente gozaba de días de descanso.

Diversos reportes señalan desacuerdos y molestia por parte de Mikel Arriola y de un sector de los dueños respecto a declaraciones públicas y posturas recientes de Sisniega, lo que habría desgastado la relación interna y debilitado su peso en la toma de decisiones, pero esta versión tampoco ha sido respaldada al interior de la FMF.

El nombre que ha trascendido con más fuerza para tomar la presidencia ejecutiva, en caso de consumarse su salida, es el de Enrique Nieto, actual directivo dentro del organigrama de la FMF, visto como una carta de continuidad respaldada por el bloque de la Liga MX que encabeza el propio Mikel Arriola.